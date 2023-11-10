蕭亞軒辣曬完美胸型！等6年回歸開唱 一開口就哽咽唱不下去
蕭亞軒Elva今（10）日晚登場「天貓雙11驚喜夜」，這也是她時隔6年來首次重新回到舞台上表演。她於日前推出新歌〈愛沒有錯〉許多粉絲許願希望可以看到天后的回歸舞台，但礙於考量蕭亞軒在9月中旬才完成第三次腳傷的手術，還是婉拒了各方邀約，會點頭登台是被主辦單位的誠意打動。在彩排時，蕭亞軒才唱了歌曲〈最熟悉的陌生人〉前幾句歌詞，隨即哽咽唱不下去。
記者吳雨婕／綜合報導
礙於蕭亞軒第三次開刀腳傷尚未復原，只能再度拒絕所有的邀約，直到11月1日她登上大陸的「AI的軒言」虛擬初舞台，以虛擬身分演唱了4首歌，更讓大家期待真人回歸舞台，也因為這樣主辦單位一而再再而三展現誠意的邀約，再度詢問經紀公司蕭亞軒的表演意願，幾經考量後，蕭亞軒覺得因為受傷無法親自參加宣傳活動，感到非常可惜，節目組也相當有誠意，體諒蕭亞軒的腳傷，不介意以藝人最舒服的狀態下演唱歌曲，並讓她在「天貓雙11驚喜夜」演唱新歌，蕭亞軒也在節目組的安排之下演唱三首經典歌曲〈下一次戀愛〉、〈因為你〉、〈最熟悉的陌生人〉。
蕭亞軒睽違6年再度表演，心情緊張又興奮，面對最受注目的晚會，光在彩排時她一唱到〈最熟悉的陌生人〉前幾句歌詞就哽咽到中斷，原來是連台下的工作人員和節目整個龐大的團隊都忍不住大合唱，讓她相當感動。蕭亞軒說：「本來〈最熟悉的陌生人〉我是已經想好要留到演唱會再唱，這段時間都沒有想要演唱這首歌曲，畢竟這首歌很有意義是我第一張專輯的第一波主打歌，但節目組希望能演唱一首大家都能朗朗上口大合唱的歌曲，於是他們開了這個歌單，我也接受了，很期待今天晚上。」
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