綠台東立委正式分裂！劉櫂豪宣布將退黨「以無黨籍參選立委」

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劉櫂豪說，有人會問初選民調不是已決定民進黨的提名人了嗎？「是的，民進黨的提名人已確定，但是，誰來代表台東人，必須是1月13日的投票才是台東人真正的決定」。
劉櫂豪提到，就如最近包含中央黨部與各單位所作的民調，及媒體對台東選情的評論所引起的議論，凸顯與初選民調有極大的不同，再再說明，在這藍大於綠的台東，互比式民調容易受外力灌票而與真實民意脫節，不願意見到台東真正的民意被扭曲，「我決定以無黨籍參選，讓鄉親的聲音能夠真實的被呈現」。
劉櫂豪表示，10多年來，他努力在中央打拼，許多重大的交通建設已完成或正在進行中，他始終秉持正面良善的態度從事政治活動，近年來，黨內有股針對黨內同志摧毀式扭曲與攻擊的歪風，「這已非我個人忍耐與否的問題，為了讓台東有更正向良善的政治環境，為了讓更多年輕人願意投入公共事務，我會正面面對一切挑戰，我相信會有大多數的台東人站在正面良善的這一方」。
劉櫂豪說，以無黨籍參選，回到選舉的本質，選賢與能，當各政黨在高呼為藍為綠保住一席之際，就讓台東超越政黨，為台東選最好的人，「我義無反顧的要為台東保住這一席，正面良善台東優先的這一席」。
劉櫂豪喊話，親愛的黨內朋友，讓我們互道平安，我們各自在不同的道路上繼續為台灣努力前進，為了避免困擾，他已辦妥退黨，成為無黨籍繼續前進，「台灣優先」、「台東優先」是他堅守的原則，「櫂豪連任立委，一定會繼續為台灣、為台東堅守立場」。
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