陳零九捲JPEX吸金案爆被羈押！不忍了發長文狠批 「輿論殺人」
陳零九近期捲入虛擬貨幣JPEX吸金案中，近來還遭爆出恐將從證人轉被告，甚至傳出被羈押，針對此事，陳零九親自發文回應，認為近期充斥著許多關於他與此事的「輿論」，他只能選擇暫時不回應，等法律告訴事件的結果，他也無奈表示，沒有人在乎輿論造成的影響，「除非這個人因為『輿論』在現實世界死了，不然你不會有任何愧疚感，也因為這個人沒有死在你面前，你或許也不會那麼愧疚。」
記者吳雨婕／綜合報導
陳零九在臉書發文透露，「其實我也不是不解釋，但這個世界已分為『現實』以及『虛擬』，這兩個看似分開卻又緊密連結同時代表著自己的一部分，而沒有第一時間的解釋是因為我選擇了把『現實』的規則先處理好，也就是一個法治國家的規則『法律』，我以『證人』的身分去了調查局，去了地檢署，有民眾提告所以我去了警局做筆錄，所以才讓我『有可能』成為『被告』？還是我已經『成為了』『被告』？」
陳零九解釋自己都搞不清楚到底發生什麼事，只能全面配合調查、說明，「我對檢察官調查員說的話都是有錄音的，我也有提供我能給的所有資訊，『法律』會用證據告訴你們這件事的結果。」至於其他的網友、網紅們的譏笑、挑釁、未查證的言論等，暫時都先不回應。陳零九表示，所謂的「虛擬」世界，只要夠吸睛夠有趣夠聰明有流量，就可以生存下去，「因為沒有人在乎你在現實世界是一個怎麼樣的人。」他認為：「除非這個人因為『輿論』在現實世界死了，不然你不會有任何愧疚感，也因為這個人沒有死在你面前，你或許也不會那麼愧疚。」
也因為近期的事件，讓陳零九的家人、朋友都非常擔心他，「我媽的朋友打給她說我怎麼被羈押了，但那時候我其實人正在練團，所以我認為我該說點什麼，讓朋友們可以不用擔心，我手上保有證據可以證明我的清白，該提供的也給了檢調單位，當然這整個事件我確實有疏失，我得到一個很大的教訓，也深刻檢討，讓支持我的人難過或失望我很抱歉，但我真的沒做的事就是沒做，等『現實』的事件告一個段落後，我會在『虛擬』這裡給大家一個更完整的回覆，謝謝。」