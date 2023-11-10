京站週年慶11/22登場！美妝回饋24％、服飾殺3折　加碼抽汽車大獎

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京站2023年週年慶，全館線上／線下當日Q卡友消費滿3800元送400，3C家電單筆滿1萬送500，刷JCB實體信用卡滿12000再送1000元現金禮券。首五日會員加碼全館3800送500（400商品贈券+100限定贈券），優惠加總最高享21%回饋。
京站卡友拿當日消費發票，可抽總價值超過160萬的抽獎內容，全館累計滿6000元即獲抽獎機會一次，最大獎2023 NISSAN KICKS e-POWER汽車一台、日本東京HOTEL TAVINOS二次元智能酒店五天四夜自由行、香港富薈系列酒店三天兩夜自由行等。
京站在週年慶首五日11/22(三)-11/26(日)，精選推出萬件商品3折起，以購買櫃位IPSA、植村秀為例，買12000元可刷JCB送1千加華南銀行送200元再加首五日滿額贈1300元最後再加上櫃位加碼贈400元，總回饋高達24.1%。並且11/20週年慶前開幕北部獨家，日本最大服飾餐飲選貨集團BAYCREW'S GROUP旗下服飾品牌之一JOURNAL STANDARD relume，正好可以趕上加入週年慶優惠檔期入手。
此外，遠東SOGO百貨36週年慶自11月9日起開跑，一路到11月20日限時12天，指定業種單筆滿3000元即可現折300元、化妝品滿6000送800元，SOGO董事長黃晴雯也特別表示，疫情後恢復社交，看好4大類別在週年慶的業績表現，包括「外貌商機」、「龍年婚嫁、母嬰商品」、「運動時尚」、「禦寒商品」，今年7店週年慶業績估可達120億元。