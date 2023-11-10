中國商務部：延長對台灣聚碳酸酯「反傾銷調查」！至明年5月29日
中國商務部今（10）日發布公告，對原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）進行的反傾銷調查，鑑於案件情況複雜，調查期限將延長至2024年5月29日。
記者倪浩軒/綜合報導
中國商務部在2022年11月30宣布立案，對台灣銷中的聚碳酸酯展開反傾銷調查，於今年8月14日時公布初判結果，在8月15日向台灣業者課以「保證金」，實施臨時性的反傾銷措施。不過終判結果尚未出爐，中國商務部今日宣布決定進一步將調查期限延長至2024年5月29日。
我國經濟部在今年8月中旬初判結果揭曉時曾回應，中國實施的反傾銷措施對產業整體而言，短期內會受影響，但業者已提前布局及分散市場，積極轉型朝高值化與差異化產品發展，可使影響降至最低。
經濟部當時也提到，終判結果最遲可能會延長至2024年5月31日，如今果然一語中的。經濟部指出，中國2021年聚碳酸酯產能約248.8萬噸，需求量約244萬噸，中國聚碳酸酯產能即可滿足國內需求，已成為價格競爭的紅海市場。
根據中國商務部公告，聚碳酸酯可用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域。據我國海關統計，2022年有約8.3億美元的聚碳酸酯出口至中國，占比78.5％，是台灣聚碳酸酯的最大出口市場。