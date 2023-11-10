新北2024總預算「市長」未報告　綠議員要求侯友宜明年回議會報告

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對此，蔣根煌回應，現在是選舉時間，侯友宜依法請假，等選舉完後也不知道是甚麼情形，希望能先把台前兩個立牌移走，再來進行後面議程。
民進黨新北市議員顏蔚慈發言也說到，針對新北市編列這麼高的預算，侯友宜應該親自來議會報告，指出總預算案是在市政會議上通過，但該會議侯並未出席，質疑侯沒在場拍板通過怎麼會送到議會審查？有了解各局處編列的預算嗎？強調侯友宜當然要親自到議會說明，才有合理性。
民進黨新北市議員黃淑君則強調，先前議會所做的預備會議編定今天就是「市長報告」，指出不分藍綠議員都會捍衛選區建設預算編列，就像是將要在明年成立的體育局，要問侯體育局長人選問題，相信職務代理的副市長劉和然也回答不出來，未來經費規畫預算又是怎樣？不要像青年局一樣空有名號卻沒有相關預算執行，要求侯就是在選完要負起責任回來報告，就像侯選舉政見開出要補助婦女凍卵政策一樣，要求他回來做實質報告。
國民黨新北市議員周勝考表示，之前總質詢時市府就有回應大部分是中央補助給的，要求把立牌拿走，強調市長請假就由劉和然代理，能報告就請他報告，若是認為他不用報告就以書面參閱，然後交付委員會審查。
新北市議會今日下午原定市長報告2024年總預算籌編經過及編列情形，在藍綠雙方議員各自發言及數度休息進行協商下，最後由國民黨議員先將賴清德的立牌及看板拿走，民進黨團則強烈要求侯友宜應在選舉完後新會期到議會補做施政報告跟總預算編列過程說明。
新北市議員張錦豪最後總結，要求議會各審查會預算決議後市府不要再提「回復」、市府應撤回下架批評指控議員的新聞稿、請劉和然如實轉達侯友宜請他選舉完後到議會報告等三點要求。蔣根煌最後回應市府應尊重議員，敲槌結束今日議程。
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