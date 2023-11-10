火車開走沒關係！藍4小雞喊連署、蔡壁如要換搭高鐵直達車
前總統馬英九拋出盡快以全民調決定總統候選人組合的呼籲，前高雄市長韓國瑜也表贊同。國民黨台中市4隻小雞今發表聯合聲明，強調若因技術問題影響戰略目標，是很可惜的事，樂見馬英九出手推進藍白整合；民眾黨立委參選人蔡壁如指目前狀態是「母雞還在談，小雞已團結」，火車已經開走沒關係，可以換搭高鐵直達車。
記者顏幸如／台中報導
藍營台中市4名青壯參選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興今（10）日發表共同聲明，強調許多民眾希望2024年實現藍白合作、政黨輪替的大目標，誰正誰副是兩黨內部溝通的問題，若因「作業辦法」的技術問題影響戰略目標，是很可惜的事，萬一「藍白拖」變成「藍白鬥」，也會衝擊各地選民的投票意願。
對於前總統馬英九主動發聲，4人皆認為應以合作為最高指導原則，而非以輸贏為主。他們在街頭拜票時，民眾抱怨「藍白合」像八點檔一直拖戲，大家都很希望趕緊看到大結局，領袖人物們應有智慧化解僵局、回應民意。
民眾黨中一選區參選人蔡壁如形容藍白合目前的狀態，是「母雞還在談，小雞已團結」。在各地方，藍白合都已經是進行式，她將於明天和藍營4小雞舉行聯合募款餐會，台中市長盧秀燕市長、前高雄市長韓國瑜都會參與，也跨區與新北市國民黨立委候選人林金結合掛看板、團結一切可團結的力量。但「大人們沒談好，小孩子怎麼一起玩」？
對於前總統馬英九與韓國瑜贊成以全民調，定柯與侯的正副總統如何搭配，蔡壁如樂觀其成，認為這次有機會整合大人的腳步、露出燦爛陽光。她說：「火車雖然看起來在這一站開走了，但抵達終點前還是會停下一站。這台列車是普通號，這站沒趕上，下一站上車就會變高鐵直達車了。」