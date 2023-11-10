協助在校青年銜接職場！勞動部高屏澎東分署辦大專預聘計畫說明會

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勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署為協助在校青年順利銜接職場，並鼓勵廠商提早入校儲備新血，乃舉辦此一大專就業學程及青年預聘計畫說明會，期轄區各大專校院及企業共同響應投資青年，提供在校青年工作崗位訓練機會，以縮短學用落差。
郭耿華說，依行政院主計處去(111)年調查報告，青年初次尋職所遭遇的困難以「經驗不足」占比最高，勞動部為協助青年盡早取得產業技能，推動大專校院辦理就業學程計畫，結合業界資源，提供在校青年320小時以上的工作崗位訓練，並指派資深員工擔任職場導師，協助青年與職場接軌、累積工作經驗。
郭耿華並說，勞動部補助大專校院每學程最高80萬元，如訓練職缺符合重點產業及中階以上技術層級，企業端每訓練一人最高還可獲補助7.2萬元，此項措施不只解決企業的人才荒外，更讓青年在畢業前就提早適應職場。
郭耿華指出，高屏澎東分署今(112)年度已與9校、168家事業單位合作，推出40個涵蓋十大領域的學程，共計提供1227個工作崗位訓練職缺，國巨公司、華泰電子公司、巨匠電腦及瑞師科技公司等，也樂於提供訓練職缺，透過勞動部、學校及企業三方合作，讓更多青年習得所需技能。