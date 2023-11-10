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協助在校青年銜接職場！勞動部高屏澎東分署辦大專預聘計畫說明會

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦大專就業學程及青年預聘計畫說明會，以協助在校青年銜接職場。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦大專就業學程及青年預聘計畫說明會，以協助在校青年銜接職場。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今(10)日，在該分署會議室，舉辦大專就業學程及青年預聘計畫說明會，以協助在校青年銜接職場，締造青年就業契機。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦大專就業學程及青年預聘計畫說明會，由分署長郭耿華主持，並說明計畫內容。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦大專就業學程及青年預聘計畫說明會，由分署長郭耿華主持，並說明計畫內容。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署大專就業學程及青年預聘計畫說明會，是由該分署分署長郭耿華主持，有該分署綜合規劃科科長黃毓嵐、轄區各大專校院及企業代表與會。

勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署為協助在校青年順利銜接職場，並鼓勵廠商提早入校儲備新血，乃舉辦此一大專就業學程及青年預聘計畫說明會，期轄區各大專校院及企業共同響應投資青年，提供在校青年工作崗位訓練機會，以縮短學用落差。

郭耿華說，依行政院主計處去(111)年調查報告，青年初次尋職所遭遇的困難以「經驗不足」占比最高，勞動部為協助青年盡早取得產業技能，推動大專校院辦理就業學程計畫，結合業界資源，提供在校青年320小時以上的工作崗位訓練，並指派資深員工擔任職場導師，協助青年與職場接軌、累積工作經驗。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦大專就業學程及青年預聘計畫說明會。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦大專就業學程及青年預聘計畫說明會。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
郭耿華並說，勞動部補助大專校院每學程最高80萬元，如訓練職缺符合重點產業及中階以上技術層級，企業端每訓練一人最高還可獲補助7.2萬元，此項措施不只解決企業的人才荒外，更讓青年在畢業前就提早適應職場。

郭耿華指出，高屏澎東分署今(112)年度已與9校、168家事業單位合作，推出40個涵蓋十大領域的學程，共計提供1227個工作崗位訓練職缺，國巨公司、華泰電子公司、巨匠電腦及瑞師科技公司等，也樂於提供訓練職缺，透過勞動部、學校及企業三方合作，讓更多青年習得所需技能。

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