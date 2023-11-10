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網路詐騙層出不窮 台南警阻詐三百萬逮2車手

▲黃女在網路上被愛情沖昏頭，並依霍男指示匯款100萬元，所幸行員機警通報，成功與警方阻止黃女遭詐騙（圖／台南市警察局歸仁分局提供）
▲黃女在網路上被愛情沖昏頭，並依霍男指示匯款100萬元，所幸行員機警通報，成功與警方阻止黃女遭詐騙（圖／台南市警察局歸仁分局提供）

記者張振興/台南報導

網路交友及穩賺不賠詐騙老梗層出不窮，台南市警察局歸仁分局11月6日及8日員警就幫民眾守住荷包2件共計新臺幣300萬元，並於11月9日再緝獲車手現行犯2人。

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歸仁分局表示，6日上午9時分仁德分駐所接獲台灣銀行報案，稱疑有民眾遭詐騙，經員警到場發現黃女(58歲)在網路上認識霍男，期間霍男稱要做愛心事業，黃女被愛沖昏頭，故依其指示匯款新台幣100萬元，幸警方及行員發現有異及時阻詐。

▲仁德郵局通報有民眾誤信投資可穩賺不賠，經警方耐心解說後才成功說服民眾停止匯款防止民眾遭詐騙（圖／台南市警察局歸仁分局提供）
▲仁德郵局通報有民眾誤信投資可穩賺不賠，經警方耐心解說後才成功說服民眾停止匯款防止民眾遭詐騙（圖／台南市警察局歸仁分局提供）
另於8日上午10時許，仁德分駐所接獲在仁德郵局報案，稱有王女(41歲)要領款新台幣200萬元，員警到場了解係王女誤信投資美股可獲利穩賺不賠的話術，在警方及行員勸說下才放棄匯款念頭，並相信自己險被詐。


歸仁分局7日獲報，林女(46歲)民眾在網路上誤信投資股票穩賺不賠，並加入該LINE群組陸續投資新台幣730萬元，當要獲利取款時，客服人員表示要再繳交75萬才能出金，林女此時驚覺被詐，便向警方報案。警方與林女將計就計，誘出車手取款，9日下午16時許在歸仁區中山路段將欲取款之劉姓車手(19歲)麥姓車手(36歲)二人緝捕到案，並起出犯案手機及假投資單據等相關證物。

▲警方將計就計在歸仁區中山路段逮捕取款之劉姓、麥姓2車手（圖／台南市警察局歸仁分局提供）
▲警方將計就計在歸仁區中山路段逮捕取款之劉姓、麥姓2車手（圖／台南市警察局歸仁分局提供）
歸仁分局分局長邱顯良表示，愛情騙子手法高招，且投資高獲利必定伴隨高風險，切記不給個人資料、不聽投資明牌及不點未知連結之3不原則，如民眾如有任何疑慮，可隨時撥打110報案或165反詐騙專線查詢，以免血汗錢被騙。

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