網路詐騙層出不窮 台南警阻詐三百萬逮2車手

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歸仁分局表示，6日上午9時分仁德分駐所接獲台灣銀行報案，稱疑有民眾遭詐騙，經員警到場發現黃女(58歲)在網路上認識霍男，期間霍男稱要做愛心事業，黃女被愛沖昏頭，故依其指示匯款新台幣100萬元，幸警方及行員發現有異及時阻詐。
另於8日上午10時許，仁德分駐所接獲在仁德郵局報案，稱有王女(41歲)要領款新台幣200萬元，員警到場了解係王女誤信投資美股可獲利穩賺不賠的話術，在警方及行員勸說下才放棄匯款念頭，並相信自己險被詐。
歸仁分局7日獲報，林女(46歲)民眾在網路上誤信投資股票穩賺不賠，並加入該LINE群組陸續投資新台幣730萬元，當要獲利取款時，客服人員表示要再繳交75萬才能出金，林女此時驚覺被詐，便向警方報案。警方與林女將計就計，誘出車手取款，9日下午16時許在歸仁區中山路段將欲取款之劉姓車手(19歲)麥姓車手(36歲)二人緝捕到案，並起出犯案手機及假投資單據等相關證物。
歸仁分局分局長邱顯良表示，愛情騙子手法高招，且投資高獲利必定伴隨高風險，切記不給個人資料、不聽投資明牌及不點未知連結之3不原則，如民眾如有任何疑慮，可隨時撥打110報案或165反詐騙專線查詢，以免血汗錢被騙。