高雄輕軌即將成圓！高雄捷運前進校園宣傳輕軌成圓營運新措施

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王亞洲說，高雄捷運公司為推廣輕軌搭乘觀念往下扎根，乃規劃輕軌柑安餒～宣傳大使團前進校園活動，將走訪輕軌沿線國小，跟學子們分享輕軌相關資訊及搭乘規定，首站於今(10)日，由親善大使蜜柑站長人偶領軍，造訪鄰近輕軌沿線的左營區新上國小。
高雄捷運公司人員到達左營區新上國小，與同學們相見歡，課堂間除大使團分享輕軌資訊及搭乘規定外，高雄捷運蜜柑站長也出勤賣萌，在現場的知識聲及歡笑聲下，為首場輕軌宣傳大使團前進校園活動，劃下圓滿句點。
王亞洲指出，輕軌宣傳大使團前進校園活動，主要分享輕軌相關生活資訊，與學子互動內容，包含輕軌科普小學堂宣導刷乘須知、乘車禮節、輕軌資訊等，活動過程中也安排Q&A有獎徵答及與蜜柑站長人偶互動，讓學子們更加認識輕軌、乘車禮節及營運服務，從中鼓勵小朋友們踴躍搭乘輕軌通學、出遊或從事相關日常活動，在享受便捷交通服務之餘，落實低碳生活概念。
王亞洲並指出，輕軌宣傳大使團成軍後，將持續舉辦前進輕軌沿線國小校園宣導活動，也歡迎高雄市各級國小，主動向高捷公司報名，輕軌柑安餒～宣傳大使團就會到校與小朋友寓教於樂，讓搭乘大眾交通運具的低碳綠色環保生活向下扎根，培養更多的輕軌小達人。