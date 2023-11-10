高雄巨蛋冬季旅展登場　限定促銷出國行程最高折萬元

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另有可樂旅遊、五福旅遊、山富旅遊、歌詩達遊輪、吉帝旅遊、澳門旅遊局、喬安旅遊、行家旅遊、雙向旅行社、聚客旅遊、完美行等近20家旅行社聯手促銷，旅展限定祭出最高第2人減1萬。
國內住宿部份，高雄最美飯店承億酒店親子房下殺1.7折，寒暑假平日入住不加價，另推出「承億文旅五館聯合雙人房住宿券」可彈性使用不受館別限制，旅展有限定優惠。
新竹縣政府也首度參加「2023 高雄巨蛋冬季旅展」，以「竹縣好好玩」為主題打造新竹館。邀集縣內旅館民宿、遊樂園業者推出旅展限定優惠，包含小叮噹主題樂園優惠門票 299 元、萊馥健康休閒渡假村精緻雙人房平日下殺62折起、新竹安捷國際酒店露營趣專案雙人客房 3,580 元等優惠，每日有住宿、伴手禮優惠券免費索取，還有豐富精美小禮物大方送。
此外，旅展還推出多項好康活動，早鳥限定800個免費福袋大FUN 送，11/10至11/13入場前200 名之來賓，至入口處排隊領取號碼牌，即可到大會贈品區抽福袋，人人有獎。凡於旅展現場消費滿 5,000 元、伴手禮滿 1,000 元即可兌換摸彩券一張，最大獎為Glamping豪華露營住宿體驗券。展覽期間至全館「蓋章處」蓋章，集滿 7 個章可至大會贈品區投入摸彩箱，即可獲得一次抽獎機會，獎項為麗尊集團酒店餐券。