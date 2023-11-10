搭捷運及接駁車最環保！高市交通局籲參加英國搖滾天團演唱別開車

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張淑娟說，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估場內外人數將逾8萬人，為維護參加民眾步行安全，世運大道每日8-24時，將實施交通管制，交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。
張淑娟指出，Coldplay現場演出，均致力於追求環保與節能減碳，讓永續概念更深植人心，高市府邀請樂迷朋友與國際演唱會環保潮流接軌，參加演唱會活動請盡量搭乘大眾運輸工具，「搭捷運、不開車、少騎車」，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多多利用外圍各捷運及輕軌站臨停接送，再轉搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5-8分鐘即可抵達演唱會場。
此外，主辦單位也安排免費接駁專車，15時至19時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。
至於散場疏運部分，民眾同樣可利用捷運紅線R17世運站轉乘，捷運已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3-4分鐘，歡迎民眾多加利用外，世運翠華路東側人行步道系統完整，也鼓勵民眾可多以步行方式前往左營站，步行時間約25分鐘，不須排隊等候捷運或接駁車，方便又輕鬆。
此次活動，機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側、軍校路西側(世運大道至海功路)及緯六路，開放時間為11日及12日上午8時至23時，騎車前往的樂迷可多加利用，另會場「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，搭捷運及接駁車依然是最聰明最方便的選擇。
另外，台鐵為服務外地歌迷，將分別加開11日、12日22時30分至凌晨1時的北上列車，台灣高鐵則將於12日加開22時30分加班車、提供台中以北民眾交通服務。