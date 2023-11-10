曹佑寧卡到陰！誤闖綠島禁區「踩到不明白骨」 阿飄陪回飯店睡覺
曹佑寧擔任今年第60屆金馬獎星光大道主持人，由前輩「紅毯女王」楊千霈陪在他身邊。曹佑寧今（10）日出席「C2C極鋒未來」雨衣代言記者會，他最近來來回回台北、綠島非常忙碌，分享日前在綠島拍戲時誤闖禁地，踩到「不明白骨」，結果回飯店時被提點「你們帶太多東西回來了」，把阿飄帶回房，嚇死眾人。
記者蔡依庭／台北報導
曹佑寧誤闖的禁地是「燕子洞」，據悉該地是當地人都不會去的地方，最扯的是，他還踩到不知是啥的白骨，回飯店後，他們一行人就被提點「你們帶太多東西回來了」，才驚覺去到極陰之地拍攝。
金馬獎已經開始倒數，曹佑寧是本屆星光大道主持人，楊千霈都會帶著他練習，他最怕是得罪「乾爹乾媽」贊助商，尤其是講錯車子的性能，希望講稿能盡快準備好；還有介紹演員的部分，他也很怕錯植演員的作品。
他明年就要30歲了，提到心態改變許多，「對於外在，我年輕注意外型，現在心態轉變很多，不會在乎外在，讓自己更多變。」至於感情部分，他和女友王淨如何呢？曹佑寧坦言聖誕節要拍戲，無法和女友一起過，但表示「禮物是一定要的」。
最近王淨和朱軒洋演愛情劇《此時此刻》，曹佑寧大方支持，「會看啊！支持她，我們也會討論，演員就是這樣（看她和別人談戀愛），我們就純欣賞聊劇情，我也會想知道後面發生什麼事。」