GD染毒被疑脫毛毀滅證據！他喊冤：願拔腿毛檢測 恐成朴有天翻版
韓團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍，GD）因被質疑染毒，3度透過律師否認犯罪事實，6日主動到警局接受調查，毛髮簡易試劑初步檢測是陰性，需要將證據進行更精密檢測，不過，韓媒今（10）日報導GD除了頭髮之外，身體有部分脫毛現象，懷疑他試圖銷毀吸毒證據，最終只能採集頭髮、指甲，代替其他部位毛髮，不過GD的律師立刻否認消息，表示當事人沒有全身脫毛，願意提供腿毛給警方，整起事件走向宛如朴有天腿毛測毒的翻版。
記者江芷稜／綜合報導
自BIGBANG去年推出單曲〈Still Life〉後，GD並無新作品，根據他受訪時表明沒有染髮、漂髮，推測起來已有1年多時間，不過，許多藝人都有毛髮管理的習慣，他向警方表示平時也會脫毛，所以只能採集頭髮和指甲，目前初步檢測結果為陰性，等精密結果出來後，警方會再次傳喚，GD則強調從未銷毀證據，並沒有全身剃毛。
韓團JYJ成員朴有天2019年同樣爆發染毒事件，他起初嚴正否認，還刻意染了一頭金髮，頭髮檢測結果為陰性，並剃除身上許多毛髮，逃避檢測結果，最後警方透過採集其他部位毛髮才驗出陽性反應，有一說是腿毛，不過警察大學教授卻說朴有天早就剃光了腿毛，最後是從私密部位毛髮才找出罪證，判處有期徒刑10個月，緩刑2年，並罰款140萬韓幣，幸運逃過牢獄之災。
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