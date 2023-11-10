賴清德強調「不是中分」 插畫家畫圖笑稱「賴桑化身中分警察」
民進黨總統參選人賴清德日前舉辦「賴桑與我粉絲見面會」，與多名漫畫家、圖文創作者分享創作心得和文化議題。活動接近尾聲的時間，主持人詢問創作者「工作日誌」畫賴清德的訣竅為何，他表示：「中分嗎？」，隨後賴清德開始強調，他的髮型並非中分，更化身「中分警察」點名在場所有中分的創作者，有趣舉動被現場創作者畫成圖文，在社群平台引發熱烈迴響。
記者陳佩君／台北報導
賴清德日前舉辦「賴桑與我粉絲見面會」，主持人問及創作者對賴清德的第一印象，創作者們皆認為是「中分髮型」，賴清德則馬上比劃頭髮分線位置，澄清他並非中分，並表示：「我不是那麼中分啦，因為髮線就在這裡」；賴清德更環視全場盤點來賓髮型，一一指出有中分頭的創作者，「你也中分啊，Kurt也中分，然後消極男子也中分」、「我這樣眼睛看過去，穿白色衣服這位女士她就沒有中分，你也沒有中分，韋蘺若明也沒有中分」，活潑舉動逗樂在場來賓。
圖文創作者「我要討厭你五分鐘」用三格漫畫笑稱，「整個活動最荒謬的是賴桑直接化身中分警察？？到底多在意自己沒有中分？？？哪來的幼稚鬼？」
另一名創作者「拍謝少女」也用可愛的動畫畫出日前賴清德參與立委參選人苗博雅直播節目，被弄亂頭髮的畫面寫道：「再次強調賴清德不是中分。那我也可以摸摸看ㄇ」；漫畫家謝東霖則貼出與賴清德的合照笑稱：「今天的豆知識，賴桑一直不是中分，我才是真中分」。