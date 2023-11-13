竹科效益發威！新竹市新案站穩6字頭

而論及台灣科技園區概念房市，莫過於竹科展現的成績，在竹科周邊與竹北所掀起的熱潮，預售房價驚漲至8字頭，雖尚未升級直轄市的新竹縣市，可說一點不輸六都，該況亦帶動當地他處房市，尤其是居住機能已顯成熟的新竹市中心，地段機能本宜居，萬事具備下，只欠新案這東風，有其房價走升空間，市府特區周邊的6字頭高價新案買盤踴躍有所印證，不少熟悉區域的在地自營商捧場，儼然內行看門道，更令北門生活圈、鄰近新竹市政府的新案「昌傑謙謙」買氣可樂觀以待。
建築師乃建案靈魂，「昌傑謙謙」與榮獲德國IF設計、義大利Dedalo Minosse、日本Good Design等多項國際設計大獎的李文勝合作，曾打造「法鼓山雲來寺」、天母豪宅「家居天和」，與重慶北路新案「當代1號院」，其建築作品富含人文哲思，強調建物與在地歷史脈絡，和周遭環境共融，此次規畫也會與傳統城區地貌相互協調，不喧賓奪主干擾當地風格，且重視會呼吸的綠意空間，降低建蔽率到34-35%，留了2/3的綠地空間享受恬然舒壓的生活情調。
此外，台灣地震頻仍，需增加建築結構之制震力，新日鐵制震阻尼器能吸收地震能量，減少建築物位移、變形、搖晃等問題，提高住宅居住舒適性，如雙北、台中知名豪宅「帝寶」、「合寰御寶」、「宝格」都採用之，而同樣使用新日鐵制震壁的「昌傑謙謙」大幅提升耐震等級，讓住戶安心無虞。
位於世界街、仁德街口的「昌傑謙謙」，由在地深耕新竹十餘年的昌傑建設攜手李文勝建築師打造，基地總面積約880坪，興建地上26層，總戶數196戶，36、42坪宜居空間設計。所在位置連接北大路及中山路主要道路，可利用東大路、光復路、公道五路、經國路、68快速道路皆四通八達，接國道一號則縱橫全台。
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