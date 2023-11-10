Ella嘴巴停不下來天天開唱！等9年組《生命》新團 心得只有1句話
Ella（陳嘉樺）、王識賢、柯叔元主演東森醫療生活劇《生命捕手》，最新釋出的醫生篇預告中，新院長柯叔元上任後大刀闊斧進行改革，Ella等了9年推出新作，和潘君侖、林玟誼、邱永騰，是擁有不同專業的醫師，因理念契合留下，進而成為好友，在逆境中相互扶持與努力。Ella一句話表示合作心得，「每個人都有符合角色的性格，跟他們一起演戲很輕鬆愉快。」李維維擔綱演出護理長，及護理師梁以辰、陳天仁，與醫師們一起守護地方。
記者蔡依庭／綜合報導
林玟誼在劇中是超級「顏控」，分享Ella私下精力旺盛的行為，「Ella非常喜歡唱歌，從化妝開始，甚至有時候拍戲現場都可以聽到她的Live歌聲，對於身為歌迷的我來說，簡直是太幸福了。」潘君侖挑戰戲劇處女作，和Ella有最多對手戲，Ella表示：「潘君侖的角色很適合他，一切都很新鮮，也很認真有活力。至於程俊堯（劇中名）追女生的功力，真的只有一個『慘』字。」
李維維一改螢幕形象，演出個性直來直往的護理長，對上她無懼權威，認為對的事情就會勇敢發聲；對下屬嚴厲，但其實非常關心每個人。李維維表示：「因為我本來就是情緒外顯型的人，有什麼都會表達出來，雖然拍攝時經常生氣，但私底下跟大家相處得非常愉快。邱永騰飾演個性樂觀、富有正義感的小兒科醫師，經常在劇中與林玟誼鬥嘴，看似粗獷的外表下有著溫暖的能量。《生命捕手》11月26日起每周日晚間8點東森戲劇台、公視+首播。
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