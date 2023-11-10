君品酒店推加拿大嘉年華！AAA等級牛肉與活龍蝦 套餐價最低799元
曾在2013年帶起台灣餐飲市場「瘋」龍蝦旋風，締造單月銷售3萬隻龍蝦的君品酒店雲軒西餐廳，再度攜手加拿大駐台北貿易辦事處，於今(10)日起至11月30日推出為期21天的「加拿大嘉年華」，AAA等級加拿大牛肉、加拿大龍蝦、扁鱈、扁豆等，套餐定價999元～2,599元+10％。前500名折價200元，等於最低只要799元+10%就能吃到牛肉串套餐。另外，長榮鳳凰酒店(礁溪)則推出秋蟹季，平日晚餐時段在桂冠自助餐廳與煙波亭火鍋澎湃供應，約有13款秋蟹料理。
記者葉盛耀/綜合報導
此次君品酒店雲軒西餐廳所推出的加拿大嘉年華，將有9款套餐，包含最低價位的「加拿大燒烤牛肉串套餐」999元+10％、「加拿大頂級帶骨牛小排(18oz)盛宴」1,599元+10％、「加拿大龍蝦套餐」1,799元+10％，及雙拼主食套餐-「加拿大龍蝦 & 加拿大燒烤牛肉串套餐」1,999元+10％，「加拿大龍蝦 & 紐芬蘭炸鱈魚」 1,999元+10％及「加拿大龍蝦 & 加拿大頂級帶骨牛小排(12oz)套餐」2,599元+10％等。
套餐皆搭配邪惡卻超美味的「魁北克牛肉醬起司薯條」、家庭療癒湯品-「加拿大平原扁豆湯」、孢籽甘藍、奶油玉米等豐盛配餐，及加拿大經典甜點-「魁北克楓糖鬆餅」。現場更能品飲加拿大最古老獨立啤酒-「加拿大麋鹿頭拉格啤酒」，口感清爽沁涼，從視覺到嗅覺皆勾人食慾，組成一席加拿大美食交響的華麗盛宴！。
餐廳現場還無限量供應加拿大每年三月重要慶典「楓糖節」必吃甜品-「冰上楓糖」（Maple Taffy），先鋪滿厚厚的冰塊，由師傅現場淋上溫熱又香醇的純正楓糖漿，待數秒後以小根木棍將稍凝結的楓糖慢慢捲起，吃起來香甜可口。
現場用餐前500名還享有折價200元，即最低只要799元+10%，就能吃到加拿大燒烤牛肉串等嘉年華套餐。雲軒西餐廳強調，此次加拿大嘉年華牛肉料理皆使用AAA等級加拿大牛，主廚選用「肩胛部內側」的AAA級加拿大牛板腱，香氣濃郁、脂肪少且肉質結實。牛肉切丁後用多種香料醃製，隨後將紅椒及洋蔥切丁後與牛肉用鐵籤串成串，兩段式烤爐、特選南投相思木碳烤，賦予牛排迷人煙燻味，奔放又多汁。
另外，長榮鳳凰酒店(礁溪)則是推出秋蟹季，平日晚餐時段在桂冠自助餐廳與煙波亭火鍋澎湃供應，包含13款精緻秋蟹料理，像是「蔥香桂花三點蟹」，以三點蟹將之熱炒後鮮味十足，起鍋前再加入蛋汁用小火收汁拌勻，吃得到香酥柔嫩雙重口感。也有新加坡辣椒蟹，傳統新加坡辣椒螃蟹用青蟹，長榮鳳凰則選用宜蘭在地漁港的牛蹄蟹加入番茄及辣椒一起爆炒，起鍋盛盤周圍放上鍋巴，可以沾著辣椒蟹的醬汁吃。