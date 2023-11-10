印度聖河污染超嚴重！覆蓋白色「毒泡沫」 居民沒在怕照飲用沐浴
印度正在試圖解決日益嚴重的環境污染問題，繼首都新德里地區被有害人體的霧霾籠罩，恆河支流之一的亞穆納河（Yamuna River）水面近日也被有毒的白色泡沫覆蓋，導致超過2千萬位當地居民患病。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，這些白色泡沫是污水和工業廢物的混合物，含有大量的氨和磷酸鹽，具有刺激性，可能導致呼吸系統和皮膚問題。而目前這些泡沫的量已經達到危險程度的等級，且這已不是亞穆納河第一次被白色毒泡沫覆蓋，今年9月便曾發生過類似污染。另外，印度南部坦米爾納督省（Tamil Nadu）的一條河流也有類似狀況，白色泡沫被強風吹拂到馬路上，影響行車安全。
由於德里周邊人口稠密，製造的垃圾量也大，過去數10年間，亞穆納河一直遭受有毒化學物質的傾倒，未處理的廢水直接排入河中，人造的塑膠垃圾在河道隨處可見。雖然亞穆納河流經德里的長度僅佔全條河流長度的2％，但德里卻製造了亞穆納河76％的污染量，嚴重破壞河流生態。
專家表示，即使污染已經如此觸目驚心，依然能看到許多亞穆納河下流的居民繼續在河裡洗澡，甚至飲用河水。印度許多宗教儀式都會在河流中沐浴和祈禱，這可能讓已經遭到嚴重污染的亞穆納河形成更大的公共衛生危機。
根據瑞士空氣品質公司IQAir的數據，新德里已經連續幾天蟬聯全球空氣污染最嚴重的城市，本週四該市的空氣品質指數（AQI）為571，屬於破表的「嚴重污染」等級。