李心潔小房間內逼哭吳慷仁！下秒反應神展開 還偷塞A片給陳澤耀
入圍金馬60七項大獎的《富都青年》今（10）日在金馬影展舉行星光首映，導演王禮霖率吳慷仁、陳澤耀出席。準影帝吳慷仁透露當初去馬來西亞拍片，被監製李心潔找去談心，結果他大哭不已，李心潔卻只想拿手機紀錄糗樣！吳慷仁更爆料，她給陳澤耀看性愛片，開完笑說：「可以下標『李心潔給陳澤耀看A片』」，逗樂現場媒體。
記者黃雅琪／台北報導
吳慷仁遠赴馬來西亞拍片勤瘦身、學手語，每天過著大量前置作業的拍攝日，當導演王禮霖沒空時，監製李心潔就會抓他到辦公室談心，有一次吳慷仁還被李心潔逼哭：「她想要打開我們的心，彼此作生命經驗分享，她打開了他的心，很了不起，我自己覺得像是一種傳承，她教我表演，分享她對表演的看法，教我她如何去看待劇本」，李心潔透過分享私人故事與吳慷仁交流，還差點講到自己也哭出來。
有趣的是，當吳慷仁被李心潔逼哭後，居然不是著急想安慰對方，反而還拿出手機喊說：「我要把你拍下來，你這樣很好看耶！」令吳慷仁無奈喊道：「好啦，姊不要這樣！」除了與監製李心潔的深刻互動，吳慷仁還加碼爆料李心潔拿性愛片給陳澤耀看，嚇得一旁的陳澤耀急忙解釋，其實是松坂桃李大尺度演出的《娼年》，而且是為了片中的床戲做參考：「她給我看很多影片，然後夾在中間。」
提名最佳新導演的王禮霖被問到入圍心情，幽默引用吳慷仁演出的影集《有生之年》台詞：「讚讚讚！」也不諱言入圍就是想要拿下獎項；提名最佳男配角的陳澤耀心情激動又澎湃：「感謝金馬獎，讓我來到這個大家庭」；準影帝吳慷仁從沒想過會以馬來西亞電影入圍：「目前對於金馬獎的感覺還很平靜，可能要近一點才會特別有感！」第60屆金馬獎將於11月25日在國父紀念館舉行，《富都青年》12月1日全台上映。
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