詩人吳晟首度為女兒站台　曝「彼頂紅眠床」影響吳音寧一生

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吳晟說，吳音寧一直很有主見，與其說父母影響她，阿嬤的影響更大，女兒自國小2年級起，祖孫睡同一頂紅眠床，一直睡到她出外讀大學。阿嬤過世後吳音寧要求留下這頂紅眠床，至今每天睡著阿嬤最寶貝的嫁妝。
吳家3個孩子讀書時，都要跟著務農的阿嬤到田裡工作。吳晟說，孩子們從小對農民、勞動者非常尊重，看到農民就想到阿嬤。阿嬤在世時不時叮嚀兒孫，做人的價值不只追求自己好，有能力時更要追求大家共好、「咱做伙好，社會才會做伙好、才會進步」。
吳晟在農村生活一輩子，他說身為父親非常了解，這次選舉要和對手競爭非常艱難，但她一旦決定便會全力以赴，自己雖然很不捨也很感動，希望吳音寧打破家族霸佔地方40年的政治生態，讓社會做伙好。
吳音寧透露，今年5月賴清德問她是否願意接受徵召，「雖然父親有煩惱，但我沒有猶豫、馬上答應，因為這是我的家鄉，需要有人站出來發聲」。雖然對手很有錢，但她相信自己一定會贏。
賴清德透露有次和吳音寧聊天，「她說顧農村等於顧台灣，和農民站在一起就是在疼惜台灣，我非常感動」。他表示吳音寧的對手謝衣鳳，家族事業很大很廣，三代當立委、弟弟還是議長，這場選舉非常艱難，但依吳音寧的條件一定能贏過對手。
賴清德說，吳音寧的人才比對手好、理想比對手大，只要農民有需要就站出來一起拚。若三代當立委只為成就家族勢力，不如讓人民的力量當立委，他相信人民的力量必定勝過任何一個家族的力量。如今全世界面臨氣候變遷危機。必須要有瞭解農業、長期支持農民的立委進入國會，共同維護國家糧食安全。未來他要推動幸福農業照顧每個人，更需要農民代言人吳音寧，協助落實幸福農業政策。