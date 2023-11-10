美國印度2+2會議提台海　支持區域和平穩定

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在會後特別記者會，中央社記者詢問兩國部長是否談及台灣海峽與南海局勢。印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）回應，兩國在會中「廣泛地」討論了區域議題。
卡瓦特拉重申：「印度支持自由、開放與具包容性的印度太平洋地區，一個和平、穩定與繁榮的印太地區。印度與美國共享支持航行自由以及飛越自由的願景。」
他補充，這是雙方部長在討論「該區域」局勢時的脈絡與背景。
面對有關以巴衝突的提問，卡瓦特拉表示，雙方討論焦點圍繞在遵守國際人道法、如何降低衝突以及譴責平民傷亡；印度支持以兩國模式解決問題，希望相關方面儘快恢復對話。
印度國防部次長阿拉馬尼（Giridhar Aramane）在記者會上說，在全球多處陷於動盪之際，布林肯與奧斯汀的來訪更具意義，讓印度與美國能檢視安全局勢，包括國際法以及人道援助。
蘇杰生下午在社群平台X發文指出，雙方部長在2+2會議中就印太、南亞、西亞與烏克蘭局勢交換了意見，重申在多邊場域合作以及力挺南方世界的承諾。
他說印美2加2會議具實質成果，議程涵蓋了如何推動雙邊戰略夥伴關係，領域廣及國防、太空與科技、未來後勤合作以及人與人關係等。
辛赫也在X發文說，印度與美國國防合作空間巨大，他和奧斯汀討論如何進一步加強印美的國防關係，以及強化國防工業合作與提升供應鏈彈性的途徑。（編輯：馮昭）1121110