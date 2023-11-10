布林肯直言「太多巴勒斯坦人被殺害」！CNN：美國立場正悄悄轉變
以巴衝突持續，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（10）日表示，太多巴勒斯坦人被殺害，「過去幾週，太多人遭受苦難」。雖然布林肯同時肯定了以色列每天暫停轟炸4小時讓民眾疏散的決定，但也強調「可以且應該」採取更多措施來防止巴勒斯坦平民遭到傷害。《CNN》指出，布林肯對於以巴衝突的談話已經悄悄發生轉變，開始傳遞出不同的訊息。
記者倪浩軒/綜合報導
《CNN》認為，布林肯一句「太多巴勒斯坦人被殺害」是美國至今對以色列最直接的批評，布林肯強調，為了盡量減少對巴勒斯坦平民的傷害，美國正在與以色列討論，設法推進更多的具體步驟與措施，但布林肯並未說明這些步驟與措施的內容為何。
《CNN》指出，自從布林肯結束以巴衝突爆發後的第二次中東行，他的談話內容就「巧妙地」發生轉變，更直接地表達了對加薩平民傷亡的譴責，以及美國對以色列政府的期望。
《CNN》透露，美國駐阿拉伯國家的外交官已經對白宮發出嚴厲警告，稱美國對以色列的支持，正在導致美國失去一整個世代的阿拉伯民眾的好感。埃及一家國營報紙評論，抨擊拜登對巴勒斯坦人的「殘忍和漠視超過了歷屆美國總統」。而在美國政府內部，也有一些官員私下抱怨，無法忍受自己必須為以色列的某些軍事行動辯護，全美各地的親巴勒斯坦抗議活動也對拜登的募款與競選活動帶來干擾。
以色列軍方宣布，週五的暫停時間將延長至6小時，以利於民眾疏散。但同時，以色列的軍事行動繼續，已經包圍了加薩當地的4家醫院，並在醫院附近進行軍事行動，以色列聲稱，哈馬斯的地道就建在這些醫院底下。