不管藍白合不合、怎麼合　賴清德：我都是最好的選擇

國民黨與民眾黨「藍白合」是否要採「全民調」至今仍無法達成共識，前總統馬英九和前高雄市長韓國瑜皆表態支持民眾黨提議的「全民調」做法。民進黨總統參選人賴清德今（10）日下午於桃園接受媒體聯訪時表示，與其談政黨合作，不如台全民合，更要致力民主合，才符合國家整體利益。他同時強調，不管藍白合不合、要怎麼合，他都是最好的選擇，因為他是所有候選人中，最能守護中華民國台灣的國家利益，這是無庸置疑的。
記者李春台／桃園報導
七大工業國外長會議發表共同聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，並支持台灣參與WHA等有意義的國際組織，賴清德表示，對七大工業國外長會議結論表示歡迎，台灣的安全或台海穩定，基本上是世界安全及繁榮發展的必要元素，而且由會議結論可看出在總統蔡英文領導下，民進黨政府及全體人民努力，已經成功將台灣上架於國際舞台。
賴清德表示，目前最重要的不是關心政黨之間合不合，而是要致力於全民共同合作及全世界民主陣營共同合作，「與其談政黨合，不如談全民合，更要致力於世界民主合，這個才是符合台灣國家的整體利益。」
談及政黨合作，藍白合至今未有共識，對於民眾黨提出的「全民調作法」，藍營馬英九及韓國瑜都表達贊成與支持;賴清德說，不管藍白合不合、要怎麼合，「賴清德都是最好的選擇，因為我是所有候選人中，最能守護中華民國台灣的國家利益，這是無庸置疑的。」
至於外界關注何時會宣布「賴蕭配」及登記時間？賴清德表示，後續的選舉期程，時間到了就會逐一對外說明。