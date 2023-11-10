北京證實拜習會於舊金山登場！中國外交部：將就重大問題深入溝通
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將在本月15日至17日於美國舊金山登場，之前外媒已多方披露美國總統拜登和中國國家主席習近平將在同一時間於舊金山進行會晤，但中國始終未正式證實拜習會。終於，中國外交部發言人華春瑩今（10）日晚間宣布，應拜登邀請，習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC領導人非正式會議。
記者倪浩軒/綜合報導
中國外交部表示，中美兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題，進行深入溝通。
中國外交部指出，習近平主席應邀出席APEC領袖峰會，充分體現了中方對亞太經濟合作的高度重視。目前，世界經濟面臨許多不穩定不確定因素，各方期待亞太地區繼續發揮引擎作用，引領世界經濟成長。亞太經合組織是亞太地區重要經濟合作平台，習近平將在會上發表重要講話，全面闡述中國對深化亞太合作、促進區域和世界經濟成長的重要主張。
中國外交部強調，期待各方堅守亞太合作初心，聚焦地區迫切需求，深化團結合作，推動會議取得正面成果，為亞太和世界成長注入新動力，攜手建構亞太命運共同體。