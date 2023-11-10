女警忙整天遭罵「吃什麼飯」！躲廁所爆哭到送醫 隊長僅口頭申誡
北投分局的一名女警工作時整天沒吃東西，豈料外出用餐時，遭到許姓偵查隊長罵「事情沒做完吃什麼飯」，情緒崩潰後女警躲到廁所痛哭，因此引發過度換氣送醫；台北市議員侯漢廷日前在議會質詢時提出此事，對此，北市警今（10）日表示，已由北投分局長向許姓隊長告誡，北市警也啟動霸凌調查程序，絕不護短。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，該名女警原本在北投分局永明派出所服務，由於偵查隊承辦犯罪預防業務一職出缺，該名女警今年9月底被調整到偵查隊辦理該業務，報到後連日因為工作業務一路從上班忙到傍晚，今年10月4日，女警進辦公室工作，直到傍晚5時許外出用餐，沒想到北市刑大的電話通知許姓偵查隊長，要求更正議員索資詢問議會資料，因此女警遭到許姓隊長連打數通電話催促，更痛批她「事沒做完吃什麼飯！」
女警返回偵查隊後，許姓隊長將公文丟在她的桌上，女警感到十分委屈，躲進廁所痛哭，不久後離開廁所時忽然感到呼吸不順、頭暈目眩，其他同事見狀趕緊通報救護人員，她送醫後被發現是突發性腎上腺素激發所引起的過度換氣，幸無大礙，後續女警也在10月11日調回永明所。
北市警局指出，目前已經啟動霸凌調查程序，會陸續訪談當事女警、目擊同仁，釐清是否有職場霸凌的情況，再做進一步處置。