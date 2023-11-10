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吳宗憲開砲泰國！機場禁菸「以後不去了」　18小時沒抽手都在抖

▲吳宗憲（左）和小鐘今在東森購物直播，剛在泰國轉機的吳宗憲忍不住開砲，機場沒吸菸室，18小時沒抽手都在抖。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲吳宗憲（左）和小鐘今在東森購物直播，剛在泰國轉機的吳宗憲忍不住開砲，機場沒吸菸室，18小時沒抽手都在抖。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者黃盈容／台北報導

綜藝天王吳宗憲剛錄完《綜藝玩很大》從中東的阿曼王國回台灣，今（10）日錄製東森購物雙11購物節直播。他不禁埋怨「泰國不能吸菸，吸大麻是OK的，好怪！」並直說：「泰國以後可能就不去了！」原來，他從阿曼王國回台時在泰國轉機，未料，機場禁菸，忍了約18個小時，菸癮犯手都在抖，「回台灣看到菸，像看到家人一樣！」對於，近來Joeman、蕾菈夫妻陷大麻風波，吳宗憲也直言「吸毒不行啊！台灣規定就規定，不要去影響到別人，好不好！」

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吳宗憲兒子鹿希派前年聖誕節在路邊持大麻菸被抓，事後吳宗憲帶著鹿希派開道歉記者會。近來網紅陷吸毒風波，吳宗憲也直言，台灣規定就是不行抽大麻。而過去一向愛闖禍的鹿希派已轉性，最近更專心在「老唐牛肉麵」事業上，吳宗憲難得誇兒子，「他越來越乖了啦！我因為那個老唐牛肉麵，撿到了一個兒子」，不忘藉鏡頭對兒子喊話，「希望鹿希派好好過他的人生，加油！」

▲吳宗憲講話一向浮誇有效果。
▲吳宗憲講話一向浮誇有效果。（圖／記者鄭孟晃攝）
而鹿希派日前帶交往半年的17人氣直播主「鼎惠惠」盧鼎惠見家長，吳宗憲大讚女方「很好的女生，難得是我喜歡的」，但認為雙方年紀尚小，還沒結婚打算。不過，對於他們是否能先有後婚，吳宗憲很開明，稱「看他們個人的意願」。

▲小鐘表示今年光棍節有希望脫單，笑說要找越南新娘，花錢比較快。
▲小鐘表示今年光棍節有希望脫單，笑說要找越南新娘，「花錢比較快」。（圖／記者鄭孟晃攝）
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