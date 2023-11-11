雙11最後倒數！全聯衛生紙買1送1、好市多折180元　麝香葡萄246元

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◾西雅圖 無加糖二合一咖啡 21公克 X 100包 X 2盒，原價1359元現折360元、特價999元
◾星巴克 法式烘焙咖啡豆 1.13公斤，原價789元現折200元、特價585元
◾Ito-En 伊藤園 濃綠茶 530毫升 X 24瓶，原價509元現折105元、特價404元
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◾Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 256GB Wi-Fi，原價20699元現折700元、特價19999元
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🟡家樂福
📍量販門市、超市｜即起至11月12日
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🟡全聯
📍門市｜即起至11月23日
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🟡愛買
📍門市｜即起至11月12日
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