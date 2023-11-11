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雙11最後倒數！全聯衛生紙買1送1、好市多折180元　麝香葡萄246元

▲雙11購物節優惠進入最後倒數，衛生紙全聯買1送1、好市多折價180元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲雙11購物節優惠進入最後倒數，衛生紙全聯買1送1、好市多折價180元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙11購物節優惠進入最後倒數！《NOWnews》整理了全聯、家樂福、好市多等賣場優惠一次看，包括民生必需品的衛生紙在全聯買1送1、好市多線上購物「舒潔衛生紙現折180元」，家樂福雙11最後加碼，今明兩天麝香葡萄買2送1，平均單盒只要246元，是同規格史上最低價，只有兩天快搶！

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🟡好市多

📍1111線上購物節｜即起至11月12日

◾消費滿1萬1000元，輸入優惠折扣碼再現折1100元（限11月11日）

◾舒潔 三層抽取式衛生紙 110抽 X 60入（三串），原價1199元現折180元、特價1019元

◾蘭諾 衣物芳香豆 885毫升 X 3入，原價839元現折160元、特價679元

◾滿意寶寶 瞬潔乾爽紙尿褲 XXL號 120片，原價1349元現折130元、特價1219元

◾西雅圖即品拿鐵 21公克 X 100入，原價699元現折170元、特價529元

◾西雅圖 無加糖二合一咖啡 21公克 X 100包 X 2盒，原價1359元現折360元、特價999元

◾星巴克 法式烘焙咖啡豆 1.13公斤，原價789元現折200元、特價585元

◾Ito-En 伊藤園 濃綠茶 530毫升 X 24瓶，原價509元現折105元、特價404元

◾Jax CoCo 純天然青椰子水 1公升 X 6入，原價499元現折90元、特價359元

◾Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 64GB Wi-Fi，原價15799元現折500元、特價15299元

◾Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 256GB Wi-Fi，原價20699元現折700元、特價19999元

◾Apple Watch S8 (GPS + 行動網路) 45公釐不鏽鋼錶殼，米蘭式錶環，原價23499元現折3600元，特價19899元

▲Costco好市多舒潔頂級三層衛生紙「狂降70元」，折價後每串349元。（圖／金百利克拉克提供）
▲好市多雙11購物節，舒潔頂級三層衛生紙三串「狂降180元」，折價後每串339元。（示意圖／金百利克拉克提供）
🟡家樂福

📍量販門市、超市｜即起至11月12日

◾日本長野縣麝香綠葡萄（350克）原價369元買2送1

◾inLove Caf’e黑糖脆脆熱拿鐵65元買1送1

◾履歷香菇（350克）99元買1送1

◾履歷小白菜／青江菜（約250克）32元買1送1

◾冷凍美國牛雪花／火鍋片（約250克）250元買1送1

◾得意易手抽抽取式廚房紙巾100抽x3包，原價144元買1送1

◾春風頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙FSC 120抽x10包，原價323元買1送1

▲家樂福量販店雙11生鮮加碼優惠，麝香葡萄買2送1。（圖／家樂福提供）
▲家樂福量販店雙11生鮮加碼優惠，麝香葡萄買2送1。（圖／家樂福提供）
🟡全聯

📍門市｜即起至11月23日

◾蘇菲Airfit Slim衛生棉，26cm14片，原價129元買1送1、平均65元

◾生活良好麥茶茶包8gx56入，原價109元買1送1、平均55元

◾cama café即溶精品黑咖啡 2gx15入，原價299元買1送1、平均150元

◾德國dalli全效洗衣精歐室花香 1.1L，原價299元買1送1、平均150元

◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙 100抽ｘ10包，原價240元買1送1、平均120元

◾維力大炒一番，九層塔蛤蠣風味／泰炒麵風味／鐵板牛肉風味，85g x 4入，原價84元買1送1、平均42元

🟡愛買

📍門市｜即起至11月12日

◾會員單筆付款金額滿1000元送1111元，滿2000元送2222元，單筆最高送6666元（回饋以滿額現金抵用券贈）

◾單筆消費滿1111元使用HAPPY GO PAY結帳限量贈111點

◾日本麝香綠葡萄，原價399元、特價369元

◾王牌義多利100%橄欖油1.5L買1送1，原價510元買1送1、平均255元

◾田園全脂保久乳1000ML，原價169元任選2瓶129元，平均65元

▲愛買量販雙11週末限定．11月11日至11月12日會員消費滿千送1111元，最高送6666元。（圖／愛買提供）
▲愛買量販雙11週末限定．11月11日至11月12日會員消費滿千送1111元，最高送6666元。（圖／愛買提供）

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