台灣大賽／李多慧不回韓國！跟桃猿再拚一場 搖旗應援粉絲戀愛了
中職34年台灣大賽G5樂天桃猿以11：0打爆味全龍率先聽牌，今（10日）樂天女孩（Rakuten Girls）齊聚外野區應援，其中韓籍啦啦隊女神李多慧也來到現場，並表示決定重買機票，留下來與樂天桃猿再拚一場，消息一出讓桃猿粉絲嗨翻，讚「多慧太有心了是真愛！」
NOWnews/綜合報導
樂天桃猿在（8日）結束今年最後一場主場比賽，也意味著李多慧今年球季劃下句點，但10日台灣大賽G5她還是來到天母棒球場應援，搖旗吶喊替桃猿加油，看到桃猿率先聽牌，也讓李多慧決定改機票多留一天。
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」在臉書粉絲團PO出李多慧應援照片，並寫道：「決定…重買機票，再拼一場」，瞬間吸引大批粉絲朝聖，不到一小時就破5千個讚，留言數破200則。
許多球迷紛紛留言寫下，「太讚了 多慧加油」、「勝利妖精加持！11:0打爆味全龍，距離封王只剩最後一哩路」、「多慧太有心了是真愛！」、「明天勝利女神一定站在樂天這邊」、「明天韓國不是有行程，多慧真的太棒了」、「和多慧一起贏得總冠軍」、「讚啦!!!就差最後一哩路!明天跟多慧一起拋彩帶!!!!!」。