許瑋甯隔18年重逢林依晨！惡作劇組合重聚 感恩「都好好長大了」
在偶像劇《惡作劇之吻》飾演情敵的林依晨、許瑋甯，睽違18年後再度攜手新戲《不夠善良的我們》，當年的袁湘琴、裴子瑜重逢，彼此演技不斷增進，各自拿過2座金鐘獎，也都有了幸福婚姻，許瑋甯接受《ELLE》雜誌專訪，讚美林依晨從認識至今都是一個這麼溫柔的人，「我覺得她的個性沒有變過，不過我們當時的角色跟現在也完全不一樣，會看到她更內斂的呈現方式，我們在過程中都有一種惺惺相惜的感覺，好險我們都有好好長大，無論有碰過什麼挫折都還是有被溫柔相待。」
記者江芷稜／綜合報導
擁有亮麗混血外貌的許瑋甯，轉型演員曾被質疑過，這幾年憑著精湛演技獲得肯定，今年繼《16個夏天》奪得最佳女配角獎後，相隔8年再次站上金鐘獎舞台，憑藉影集《她和她的她》榮獲「迷你劇集女主角獎」。從綠葉到紅花，角色從傻白甜到解離症患者，她手中緊握的獎座是得來不易。
演戲將近20年，許瑋甯說以前不知道為什麼喜歡，後來終於找到答案，「我是一個非常喜歡變化的人，演戲有太多的可能性了，很像是有上百種平行宇宙任你挑一個玩的概念，現實生活中我無法辦到，可是演戲能在你自己的控制下選擇宇宙欸，這件事情太好玩了，所以演到一部好戲或者好的角色、碰到好的對手演員，回到家都不會覺得累。」
不僅樂在其中，她也透過角色獲得養分，在截然不同的人生故事間填滿內心渴望的新鮮感，「以前我會設定很多，一方面是安全感的問題，人物角色必須要設定到一個緊繃我才會覺得很安全，到現場做出4、5種不一樣的表演；可是現在我變成是跟導演聊天過程或讀本聊天過程，我只要抓一個架構，完全不設定我的情緒該怎麼走，再去跟現場的狀態合而為一，真的讓自己很自在地成為那樣子的角色。」
談到和導演合作的感受，許瑋甯稱讚徐譽庭在新戲裡的巧妙鋪陳與安排，「她是一個真的很令我感到安心的導演，我基本上這次在現場是完完全全把自己交給她，也感覺到自己被她小心翼翼的好好接住。不管她在告訴你這個角色情緒方向、現在想要的整個氛圍，我覺得我在她身上學到最多的就是演員的流動感。」
許瑋甯說，以前學的表演，包括舞台劇經驗，都有聽到導演和資深前輩們說流動感這件事情，但真的到拍徐譽庭的戲，透過她的引導才真正知道原來流動感是怎麼一回事。她口中的流動感，是以觀眾視角看演員走戲時，展現輕鬆且毫不費力的境界，解鎖這項神祕技能後，許瑋甯甚至雀躍回看過往喜歡的影視作品。