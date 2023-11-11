MLB／大谷翔平送小學生6萬個手套耗資1.2億！一次看懂為何要送3個
天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，在今年自由市場成為熱門球員，不過他並未只想到自己，而是在季外捐贈2萬所日本小學手套，共6萬個，每所學校3個，其中有2個右手手套跟1個左手手套，不少球迷有點好奇為何大谷要大費周章，但他的確希望推廣棒球，也思考到各種狀況。
記者吳政紘/綜合報導
有球迷認為，為何大谷要送3個手套？其實大谷贈送的學校不只一般公立小學，也對於「特教學校」贈送，大谷粉絲認為，「傳接球只要兩人，他為何要送3個？」日本New Balance表示：「大谷翔平在年幼時體驗棒球的樂趣，希望傳打給日本全國小學生，因此送每所學校2個右投，1個左投手套，可以想像小球員開心傳接球的樣子。」
大谷用心考慮受贈者的心情，知道有左撇子的小學生，讓粉絲又驚又喜，有球迷體會到大谷的用心，不但在網路上留言「好感動」、也稱讚大谷的心思如此縝密。
球迷留言：「本想說他幹嘛送2個？竟然為了只有1成左右的左撇子設想周到」、「我是左撇子，但因沒有左手手套，還要特別把手套拿出來傳球，這個想法真的是太感動。」等。更多最多MLB熱門新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁