歐盟產業執委訪中！暗示還有反傾銷調查　點名「太陽能、風電」

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他首先強調歐中關係不應限於「非友即敵」的唯二選項，不是只能組隊或脫鉤，但「所有事物都是以權力的真正平衡為基礎」，而歐洲如今已明白必須重新平衡與中國的關係。
布勒東表示，從他負責歐盟內部市場、產業、數位、旅遊及太空國防部門的立場，對中關係有三個優先事項，即重新平衡雙邊關係、使歐盟經濟及社會「去風險」（de-risk）、共同因應全球性的挑戰。
針對「重新平衡」，他指出歐盟對中國的貿易赤字從2002年410億歐元（約新台幣1.4兆元）增加到2022年3960億歐元（約新台幣13.7兆元），主要來自從中國進口化學產品、原物料、機械設備和汽車的大幅成長。
上月歐盟執委會（European Commission）正式啟動針對中國輸入歐盟市場的電池電動車（BEV）反補貼（anti-subsidy）調查。布勒東一方面強調此舉並非挑釁，只是為了檢視中國有沒有尊重歐盟在乎的貿易規則，一方面表示歐盟將評估其他綠能相關產業是否也受到中國不公對待。
他說，中國以巨大規模經濟、易於取得原物料、「便宜但不總是乾淨」的能源扶植出太陽能產業，造成歐洲太陽能光電模板極度生產過剩。
布勒東也提到，中國風電產業設備製造商向歐洲的風電開發案提出低於歐洲發電機15-55%價格、可延遲3年付款，並被控拒絕將零件出售給歐洲競爭對手，這些疑似不公平競爭手段令他關切。
此外，他也要求政府採購互惠，並特別提及5G領域，當中國的華為在歐盟市場占有率達30%，但歐洲的愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）卻因中國不透明的採購標準而被排除在外，「這是不可接受的」。
歐盟與中國高峰會預計12月7-8日於北京舉行。自9月以來歐盟已有5位執委訪中，包括主管價值和數位政策的執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）、負責貿易政策的杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）、負責能源的席姆森（Kadri Simson）、對外事務高級代表波瑞爾（Josef Borrell），以及最新成行的布勒東。（編輯：徐睿承）1121111