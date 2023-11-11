《以愛為營》衝高潮！王鶴棣發情 尬上《極速悖論》柯佳嬿姐弟戀
柯佳嬿在中國現代愛情劇《極速悖論》飾演工程師，遇上新生代天菜翟子路飾演的熱血賽車手，大談姐弟戀。38歲柯佳嬿首次搭檔小13歲男星翟子路，不只演技吸粉，連個性也相當圈粉，私下聊天還微開黃腔，非常有她獨特的「柯式幽默感」。同期上檔的對手影集，是王鶴棣、白鹿主演夯到爆的《以愛為營》，寵甜劇情已經進入到男生主動約女生「一起住飯店」，讓粉絲淪陷。
記者蔡依庭／綜合報導
柯佳嬿和翟子路日前合體直播宣傳新劇，和同劇女星隔空討論劇情時，柯佳嬿先問：「你們是不是還有一些在酒店房間裡的戲還沒播？」翟子路聽了微笑不作聲，柯佳嬿繼續說：「如果是《極速悖論》的話，應該是在開車吧！」翟子路立刻領會到她一語雙關，瞬間爆笑出聲，柯佳嬿的幽默與直白秒圈粉。
此外，柯佳嬿透露翟子路私下很愛請客，甚至她去北京配音，翟子路還隔空叫外送幫她買單，直播現場更買來柯佳嬿心心念念的巨大油條，好客行徑讓她直誇：「是值得交的好朋友！」
另一齣《以愛為營》，王鶴棣扮演的「時宴」展開追女大戰，先是邀請白鹿一起出差，然後安排「一起住飯店」；訪廟時，事先把籤筒裡的籤都換成上上籤，讓她不管怎麼抽都會是良緣已至。
王鶴棣出道6年逐漸登上頂流，日前回顧自己表演生涯，「我覺得沒有一個角色是白演的，無論是好是壞的，對我來說都有收穫。」他更透露想嘗試槍戰戲，並推薦他在《以愛為營》的商戰談判戲，及與白鹿一場初雪表白吻戲值得一看。《極速悖論》與《以愛為營》正在MyVideo熱播中。
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