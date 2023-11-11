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雙11超商優惠！全家拿鐵買1送1、7-11美式買2送2　可寄杯咖啡5折

▲雙11超商咖啡優惠進入倒數！全家門市有拿鐵買1送1、7-11寄杯咖啡買11送11，相當於5折優惠開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲雙11超商咖啡優惠進入倒數！全家門市有拿鐵買1送1、7-11寄杯咖啡買11送11，相當於5折優惠開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（11）日正式迎接雙11購物節，四大超商推出的咖啡優惠也進入倒數！超夯優惠包括全家拿鐵、靜岡抹茶買1送1倒數2天；7-11則有特大杯美式買2送2外，線上寄杯咖啡低至5折，濃粹美式買11送11、濃粹拿鐵17杯711元；萊爾富大杯美式50杯1111元，比買1送1半價還優惠，咖啡控別忘趁優惠先囤一波！

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🟡全家

📍門市｜11月10日至11月12日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

◾大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲「康康5」周末五六日登場，自11月10日至11月12日。（圖／全家提供）
▲「康康5」周末五六日登場，自11月10日至11月12日。（圖／全家提供）
📍全家APP外送服務FamiNow，11月14日前單筆外送訂單滿111元即免運，11月10日至11月12日大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵限時買1送1。

📍APP｜11月10日至11月12日
◾特大杯美式3杯111元，6.2折（原價60元、特價37元）

◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）

🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）

◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）

◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）

買11送11美式每日限量2萬組，珍珠奶茶、純奶茶每日限量2千組，限量商品在每日凌晨0時會重新補貨上架，本次優惠組合兌換時間至12月31日，囤貨要注意！

◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）

◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）

◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）

指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡

▲7-11開跑雙11，祭出美式買11送11。（圖／業者提供）
▲7-11開跑雙11，祭出美式買11送11。（圖／業者提供）
📍門市｜即起至11月12日
限消費／繳費／EC寄取當筆加購

◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾珍珠椰果四季春買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾四季春青茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）

◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

🟡萊爾富

📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）

◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）

◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）

🟡OKmart

📍門市｜限11月10日

◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）

📍APP｜限11月10日

◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
APP再送1111點。

🟡家樂福

📍門市｜即起至11月12日

◾inLove Caf’e黑糖脆脆熱拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲家樂福量販店雙11生鮮加碼優惠，麝香葡萄買2送1。（圖／家樂福提供）
▲家樂福量販店雙11除了有黑糖脆脆熱拿鐵買1送1外，還有生鮮買1送1、麝香葡萄買2送1。（圖／家樂福提供）
🟡星巴克

📍foodomo外送｜即起至12月22日（每週三至五）

◾特大杯那堤買1送1，5折（原價150元、特價75元）

◾特大杯美式買1送1，5折（原價125元、特價63元）

◾特大杯焦糖瑪奇朵買1送1，5折（原價170元、特價85元）

🟡全聯

📍門市｜即起至2024年1月4日

◾美式特價19元，原價25元（約76折）

◾拿鐵特價29元，原價35元（約83折）

雙11最後倒數！全聯衛生紙買1送1、好市多折180元　麝香葡萄246元

雙11限3天！賣場「麝香葡萄246元」史上最低　青菜、雪花牛買1送1

好市多雙11最後倒數！衛生紙折180元、iPad也降價　滿萬折千限1天

雙11咖啡今起「買1送1」！全家有濃拿鐵、抹茶　7-11寄杯買11送11

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