雙11超商優惠！全家拿鐵買1送1、7-11美式買2送2　可寄杯咖啡5折

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📍門市｜11月10日至11月12日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍全家APP外送服務FamiNow，11月14日前單筆外送訂單滿111元即免運，11月10日至11月12日大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵限時買1送1。
📍APP｜11月10日至11月12日
◾特大杯美式3杯111元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
買11送11美式每日限量2萬組，珍珠奶茶、純奶茶每日限量2千組，限量商品在每日凌晨0時會重新補貨上架，本次優惠組合兌換時間至12月31日，囤貨要注意！
◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）
◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）
指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
📍門市｜即起至11月12日
限消費／繳費／EC寄取當筆加購
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠椰果四季春買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾四季春青茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
🟡萊爾富
📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）
🟡OKmart
📍門市｜限11月10日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜限11月10日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
APP再送1111點。
🟡家樂福
📍門市｜即起至11月12日
◾inLove Caf’e黑糖脆脆熱拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡星巴克
📍foodomo外送｜即起至12月22日（每週三至五）
◾特大杯那堤買1送1，5折（原價150元、特價75元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價125元、特價63元）
◾特大杯焦糖瑪奇朵買1送1，5折（原價170元、特價85元）
🟡全聯
📍門市｜即起至2024年1月4日
◾美式特價19元，原價25元（約76折）
◾拿鐵特價29元，原價35元（約83折）