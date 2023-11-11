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足球／迷你足球全國總決賽高雄佛光山登場　近千名小球員超萌開踢

▲小球員賽場上展現勝不驕敗不餒精神。官方提供
▲小球員賽場上展現勝不驕敗不餒精神。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽，經由22縣市預賽後，將於11月11日至12日舉辦全國總決賽，這也是迷你足球賽開辦5年以來，首度舉辦的全國賽，吸引U6、U8組近百隊參加，地點就選在高雄佛光山佛陀記念館， 今(12日)則為U8賽事，包括澎湖縣、金門縣都派隊參加，合計全台22縣市共有87支球隊（U6組38隊、U8組49隊），近千名小小選手們齊聚佛光山。

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賽事採小組循環賽制，人人有獎，每一隊都有獎牌、獎狀，各組第一名球隊更可以獲得冠軍獎盃、雲豹底迪紀念娃娃，還有利百代贊助大禮包，獎品豐富熱鬧。

星雲大師認為運動有教育的作用，讓我們學習尊重、團結、感恩等處世之道，以及「勝不驕，敗不餒」的精神，「人要經常運動，才能增強體魄，就像水必須經常流動，才能保持清潔。」他提倡佛門要有球隊運動，認為它包含「六度」的精神，例如培養慈悲心、學習顧慮別人（布施）、遵守比賽規矩（持戒）和刻苦訓練（精進）等。這與參禪、念佛和靜坐有同樣的意義，亦有助訓練我們的健全人格。

「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」主要分為U6以及U8組別，每年開放報名都吸引爆滿球隊報名，今年維持全台22縣市都舉辦預賽的傳統，合計全台22縣市共有583支球隊（U6組240隊、U8組343隊）參加，同時，今年每縣市預賽拿到小組第一名的球隊，都能取得晉級全國總決賽資格。

中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示，「迷你足球賽已經邁入第5年，從原本隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在預賽有583隊參加，今年的創舉就是首度舉辦全國總決賽，選定在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，共有近百隊小球員來參加，現場將非常熱鬧，賽事由愛爾達體育台轉播，歡迎喜愛足球的好朋友們一同到場，為小小選手加油。」

112年度國民小學迷你足球賽感謝雲豹能源科技冠名贊助、佛光山三好體育協會、利百代贊助，以及佛光山佛陀紀念館的傾力相助，讓首次舉辦的全國總決賽能在高雄佛光山佛陀紀念館盛大開踢，兩天賽事並由愛爾達體育台LIVE直播，同時現場還有2023國際書展暨蔬食博覽會熱鬧登場，包括有各類書展、劇團演出、名人講座、品茶活動等，歡迎大家一起來共襄盛舉！

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