足球／迷你足球全國總決賽高雄佛光山登場　近千名小球員超萌開踢

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星雲大師認為運動有教育的作用，讓我們學習尊重、團結、感恩等處世之道，以及「勝不驕，敗不餒」的精神，「人要經常運動，才能增強體魄，就像水必須經常流動，才能保持清潔。」他提倡佛門要有球隊運動，認為它包含「六度」的精神，例如培養慈悲心、學習顧慮別人（布施）、遵守比賽規矩（持戒）和刻苦訓練（精進）等。這與參禪、念佛和靜坐有同樣的意義，亦有助訓練我們的健全人格。
「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」主要分為U6以及U8組別，每年開放報名都吸引爆滿球隊報名，今年維持全台22縣市都舉辦預賽的傳統，合計全台22縣市共有583支球隊（U6組240隊、U8組343隊）參加，同時，今年每縣市預賽拿到小組第一名的球隊，都能取得晉級全國總決賽資格。
中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示，「迷你足球賽已經邁入第5年，從原本隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在預賽有583隊參加，今年的創舉就是首度舉辦全國總決賽，選定在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，共有近百隊小球員來參加，現場將非常熱鬧，賽事由愛爾達體育台轉播，歡迎喜愛足球的好朋友們一同到場，為小小選手加油。」
112年度國民小學迷你足球賽感謝雲豹能源科技冠名贊助、佛光山三好體育協會、利百代贊助，以及佛光山佛陀紀念館的傾力相助，讓首次舉辦的全國總決賽能在高雄佛光山佛陀紀念館盛大開踢，兩天賽事並由愛爾達體育台LIVE直播，同時現場還有2023國際書展暨蔬食博覽會熱鬧登場，包括有各類書展、劇團演出、名人講座、品茶活動等，歡迎大家一起來共襄盛舉！