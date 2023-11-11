鑽Uber Eats漏洞！外送員利用「現金付款取消訂單」海撈800多萬
北市27歲的陳姓男子，過去曾於擔任Uber Eats外送員及業務專員期間，利用「現金付款取消訂單」、「變更受款銀行帳戶」等方式，鑽漏洞涉嫌詐騙公司及多家餐廳達800多萬元，之後Uber Eats察覺有異報案，北市文山二分局逮捕陳男及陳妻，訊後依偽造文書、詐欺及妨害電腦使用等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，陳男於2019年起擔任Uber Eats外送員，卻私下設立一家空頭餐廳，利用外送APP軟體漏洞，先向自己的空頭餐廳下單，並選擇現金付款，下單後再取消訂單，讓APP系統判斷餐廳出現損失，Uber Eats賠償訂餐金額給餐廳，之後待Uber Eats公司向顧客取款時，就關閉顧客的帳號，藉機從中獲利賠償金。陳男一連開設6家假餐廳，假冒訂單數千筆，詐騙Uber Eats達570萬元後離職。
之後陳男食髓知味，又於2021年應徵Uber Eats業務專員，利用職務之便，將多家餐廳受款帳號，改為自己的私人銀行帳號，詐騙獲利267萬元，被Uber Eats公司察覺，隨即報警處理。陳男驚覺東窗事發，落跑藏匿於台中。
警方獲報後，透過金流及IP位址鎖定陳男，於日前逮捕陳男及陳妻到案，訊後依法送辦，檢方複訊後向法院聲押，法院認為，陳姓夫婦身上僅有1千多元，家中有幼兒待撫養，且坦承犯行態度良好，因此將2人無保請回。