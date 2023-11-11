MLB／美媒稱山本由伸宛如巔峰賽揚Lincecum！大都會將全力追求
日籍強投山本由伸在本季日職（NPBL）結束後，將透過入札制度挑戰大聯盟，根據美媒《SNY》記者Andy Martino在今透露，紐約大都會可說是對山本由伸十分「迷戀」，將對他全面展開追求，此外更有多隊高管與球探認為山本由伸的實力，能與巔峰時期的舊金山巨人賽揚王牌Tim Lincecum相比。
記者張志宇/綜合報導
山本由伸擁高品質速球與指叉球，讓他在今年大聯盟休賽期有望讓他成為自由上場上最高薪投手，此前《ESPN》預測，山本由伸能拿到7年2.12億美元（約新台幣69.1億）的合約，根據大聯盟官網記者Jon Paul Morosi透露，目前除了有7支球隊在追求山本，在今（11日）西雅圖水手也宣布將加入追求山本由伸的行列。
根據Jon Paul Morosi透露，波士頓紅襪、芝加哥小熊、舊金山巨人、洛杉磯道奇、聖路易紅雀和紐約洋基都是有望簽下山本由伸的球隊，此外紐約大都會也與山本由伸有聯繫，據消息指出大都會球團甚至非常「迷戀」山本由伸。
山本由伸可說是近年日職最好的投手，現年25歲的山本由伸連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線。