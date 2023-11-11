質疑救護車延遲81分鐘！恩恩爸提國賠求償1元 法院判決敗訴確定
去年間，新北市中和2歲男童「恩恩」確診新冠肺炎身亡，對此，恩恩爸質疑救護車延遲送醫81分鐘，導致兒子恩恩病逝，因此向新北市政府、新北市消防局和衛生局，提國家賠償訴訟，並請求賠償1元，案經新北地院板橋簡易庭審理，今年7月判決恩恩爸敗訴；恩恩爸又再度提上訴，新北地院認定上訴無理由、不合法而駁回，全案確定。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，法院認為，恩恩爸沒有針對恩恩受損結果提出相關資料，或其他可以證明「因果關係」的證據，因此判其敗訴。據了解，恩恩父母提告主張，新北市消防局未依指揮中心指引，更新確診病人處理流程圖，且沒能即時通報、未及時派遣救護車，導致兒子延遲送醫81分鐘喪命。
案經新北地院審理，認為恩恩的父母沒有針對其受損結果，提出相關的醫學資料，或其他足以建立「相當因果關係」存在的證據，因此就損害賠償中，關於「行為與損害之發生有相當因果關係」此一要件既然未能確立，則原告的請求即不成立，判決恩恩父母敗訴。新北地院針對上訴，認為上訴一部無理由、一部不合法，駁回上訴。
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