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Coldplay今晚開唱！高流、愛河「全變彩虹色」　粉絲：市長很會

▲Coldplay今晚高雄開唱，愛河、高雄流行音樂中心點亮七彩應援色。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲Coldplay今晚高雄開唱，愛河、高雄流行音樂中心點亮七彩應援色。（圖／翻攝自Coldplay臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

英國殿堂級搖滾樂團酷玩（Coldplay）相隔6年二度訪台，今（11）日起一連兩天在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，為迎接天團造訪港都，市長陳其邁昨（10）日在粉專分享包括高雄流行音樂中心在內的愛河沿岸等地，點亮Coldplay七彩應援色燈光的照片，畫面絕美，粉絲直呼：「市長好會！」

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高雄市長陳其邁昨晚發文寫下：「今夜的愛河灣，已被天團COLDPLAY的應援代表色點亮！為了迎接Coldplay與大批歌迷到來，愛河智慧燈光串聯高雄流行音樂中心、輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等六座橋體和河岸燈光進行連動。」透露Coldplay到訪期間晚間17點30分至午夜零點都會點燈。

▲愛河沿岸、高雄流行音樂中心等建物亮起Coldplay應援色燈光。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲▼愛河沿岸、高雄流行音樂中心等建物亮起Coldplay應援色燈光。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲▼愛河沿岸、高雄流行音樂中心等建物亮起Coldplay應援色燈光。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲▼愛河沿岸、高雄流行音樂中心等建物亮起Coldplay應援色燈光。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
陳其邁配文還節錄Coldpla代表作〈Fix You〉的歌詞，粉絲團小編表示：「Coldplay的應援色不是彩虹就是Yellow！市長好會！」大批網友驚喜留言：「好用心，應援色好亮麗閃爍」、「邁邁真的很會」、「真的好美的愛河灣」、「太漂亮的高雄」、「We’re ready!!!!!!!! 夜市加碼券也領好了」，還有人喊話：「謝謝市長和團隊！我想接著許願 Taylor Swift!!! 拜託拜託（得寸進尺的市民）」！

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