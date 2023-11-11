桃機與工會打造幸福職場 家庭照顧給薪假5天增至7天
持續保障勞工權益，穩固和諧的勞資關係，桃園機場公司昨（10）日與企業工會續簽團體協約。續約內容包含延後屆齡退休生效日、依年資增加特休假日數、家庭照顧給薪假從5日增加為7日等，提供員工更優質的福利與保障。
記者許家禎／台北報導
這場團體協約在交通部長王國材、勞動部次長王安邦等人共同見證下，由企業工會理事長馮義東與機場公司董事長楊偉甫代表簽署。王國材表示，疫情前（2019）桃園機場旅運量大概有4,868萬人次，今年目標3,000萬人，期待明年完全復甦。
桃園機場公司與企業工會於107年3月19日簽訂第1版團體協約，自109年企業工會提出第2版團體協約草案後，就展開多次協商會議。此次團體協約能順利續約，是勞資雙方歷經三年多充分溝通討論達成共識。
續約亮點包含新增條文：延後屆齡退休生效日、依年資增加特休假日數、家庭照顧給薪假從原本5日增加至7日等；工會秉持落實環境、社會及公司治理（ESG）及員工關懷的精神辦理活動，修正條文將給予會員公假並加給補休。此次團體協約的簽訂有許多優於法令之條文，不僅提供員工更優質的福利及保障，穩定公司經營及凝聚員工向心力，共創勞資雙贏。