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台鐵左營機務段命案！男殺死同事拒捕摔斷腿　骨折痊癒秒遭收押

▲今年6月間，任職於台鐵左營機務段的洪姓男子，遭林姓同事殺害，林男企圖拒捕摔斷腿骨折，痊癒後遭檢方聲押獲准。（圖／NOWnews資料照）
▲今年6月間，任職於台鐵左營機務段的洪姓男子，遭林姓同事殺害，林男企圖拒捕摔斷腿骨折，痊癒後遭檢方聲押獲准。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

今年6月間，任職於台鐵左營機務段的洪姓男子，因下班遲遲未歸，被同事發現倒臥血泊中，送醫搶救不治。經警方調查，洪男與林姓同事於案發當天曾起衝突，林男涉嫌持鈍器攻擊洪男致死，事後又企圖以清潔劑擦拭血跡滅證，警方前往高雄仁武區、林男住處逮人時，林男因拒捕逃逸墜樓骨折，經過救治如今痊癒，被橋頭地檢署依殺人罪聲押獲准。

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據了解，63歲的洪男於台鐵左營機務段任職，今年6月間，洪男下班後遲遲未返家，家屬因此委託其同事查看，未料卻發現洪男死亡，檢警相驗後，判斷洪男疑遭鈍器重擊，致命傷在後腦。鑑識人員採證並發現，案發現場明顯有刻意清理擦拭過的痕跡。

警方隨即調閱監視器畫面，發現林男於當天，數次進入洪男辦公室，但並無洪男走出辦公室的影像，認定林男涉有重嫌。經調查發現，洪男與林男過去曾發生爭執，案發當天2人疑似又起口角，林男涉嫌持鈍器攻擊洪男致死，甚至以清潔劑擦拭、企圖湮滅跡證。

警方前往林男住處逮人，林男拒捕抵抗，從屋頂逃跑至鄰宅，過程中不慎從4樓墜至2樓，導致右腿骨折，最後被警方戒護送醫治療。近5個多月治療休養後，林男身體已無大礙，本月10日上午，檢方依殺人罪嫌向法院聲押獲准。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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