啦啦隊慈妹跳了6年壓力大！被球迷1句話逼哭「我連事情都做不好」
富邦啦啦隊人氣女神慈妹，因為嬌小的身軀還有娃娃般的可愛嗓音，擄獲大批粉絲芳心，更是球隊不可或缺的團員之一，沒想到從19歲加入的她，近期才在節目上分享，其實當初加入時壓力很大、笑不出來，即便想努力帶給球迷們歡笑，仍被眼尖的粉絲發現心情不好，一封訊息讓慈妹忍不住在車上崩潰落淚。
記者詹鎰睿／綜合報導
慈妹在節目《11點熱吵店》分享，學生時期加入啦啦隊之後的生活，讓她很不習慣，除了半工半讀帶來的課業壓力，還有必須自己繳房租、繳學費的經濟壓力，也因為慢熱的個性，與同學的人際關係不是太好，讓她壓力十分巨大。慈妹坦言，有次突然覺得諸事不順，便把心力投入在球場應援上，「覺得這是我唯一能做好的一件事！」努力展現笑容，帶給大家開心。
怎料下班後，坐在客運上準備回家的慈妹，突然收到粉絲傳來的訊息，「慈妹！妳今天是心情不太好嗎？頭上好像有烏雲...」這讓慈妹忍不住情緒，在車上崩潰大哭，質問自己：「為什麼我連這件事情都做不好！」還哭到旁邊乘客默默遞衛生紙。
回憶此事，慈妹也在節目上落淚，「我沒有想到，我會講到哭，因為這是很久以前的事情！」此後，慈妹深刻體會到原來啦啦隊不只會有憋尿憋到要看醫生，跳舞跳到身體痠痛的問題，還有面對球迷時，所帶來的心理壓力。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁