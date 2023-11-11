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違停又謊報身分露餡！毒蟲拒檢狂踩油門落跑　慘困車陣遭逮下場糗

▲周男因違停遭盤查，被警方發現藏有毒品吸食器，企圖落跑困車陣遭壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲周男因違停遭盤查，被警方發現藏有毒品吸食器，企圖落跑困車陣遭壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

10日下午5時許，新北市三重警分局厚德所2名員警，巡邏經過自強路二段與三張街口時，見到一台自小客車違停，因此上前盤查，未料盤查過程中，36歲的周姓男駕駛眼神閃爍，講話吞吞吐吐，之後經員警比對資料，發現周男所報身份資料之照片與其本人不同，且周男再翻找包包之際，眼尖的員警發現包內藏有毒品吸食器，隨即喝令其下車，周男見事跡敗露，竟狂踩油門、欲衝撞員警企圖逃逸，其中1名警員隨即對空鳴槍1發，之後在支援警力協助下逮捕周男。

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▲周男因違停遭盤查，被警方發現藏有毒品吸食器，企圖衝撞落跑，警方鳴槍嚇阻逮人。（圖／翻攝畫面）
▲周男因違停遭盤查，被警方發現藏有毒品吸食器，企圖衝撞落跑，警方鳴槍嚇阻逮人。（圖／翻攝畫面）
據了解，當時周男見事跡敗露，狂踩油門、欲衝撞員警企圖逃逸，警員對空鳴槍1發嚇阻，但周男隨即倒車又向前衝撞拒檢逃逸，員警當下立即以無線電通報攔截圍捕，期間警方也遇到熱心民眾協助，當時正值下班尖峰時段，周男逃逸後被困在車陣中，被警方壓制逮捕，並在其車上查獲安非他命、毒品吸食器1個，，全案訊後依妨害公務、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三重警分局表示，維護治安、追緝犯嫌是警察的天職，除了肯定員警認真巡邏盤查的積極作為外，也支持基層同仁對於不法嚴正執法，在必要時刻正確大膽用槍，展現強勢執法作為，保障執勤員警以及民眾安全，也感謝協助載送警方追捕的熱心民眾，在警民合作共同努力之下，順利將犯嫌繩之以法，維護社會治安，讓市民安居。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 生命線專線：1995
 

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