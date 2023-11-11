雙11週末最後加碼！momo超取領甜點　foodpanda 生鮮折300

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「限時單單免費送」活動剩今（11）、明（12）最後兩天，每天上午11點，美食外送輸入指定優惠碼滿250元現折250元，每天下午5點，生鮮雜貨及熊貓超市，滿349元現折349元。今天最後加碼，pandamart 熊貓超市指定分店，輸入優惠碼【今天雙十一】滿 649 元享 7.5 折，最高折抵 300 元，每人限用 1 次，兌完為止。
📍博客來
博客來在雙11在11/11-11/12兩天，購買全站商品，單筆訂單消費金額滿1000元時，結帳再享8.8折優惠折扣。滿2000元加贈2組100 E-Coupon。同時，選擇7-ELEVEN取貨，消費滿千限量登記送「CITY PRIMA中杯熱精品美式」。
📍 momo
momo重磅加碼一日限定「狂送11萬份美食好禮」六選一，凡11/10 20:00至11/11當日累積消費滿1,111元，即可於11/16 20:00登記拿好禮，包含麥當勞經蛋捲冰淇淋、迷客夏琥珀烏龍拿鐵中杯、頂呱呱甜甜包、全家法式千層蛋糕及三商美食兌換券或買A送B餐飲優惠券。此外，11/11當日「全家療癒美食三重送」凡單筆滿399元且選擇全家取件，即可登記送SAKImoto柚子胡椒湯麵(11/12 16:00開放登記)、滿1,000元送minimore法式檸檬塔(11/11 16:00開放登記)、滿1,111元送熱狗鐵隻組(11/12 16:00開放登記)。即日起11/15另有「7-ELEVEN加碼喝咖啡」滿1000元且選擇7-ELEVEN取貨，即享CITY CAFE太妃焦糖風味瑪奇朵。