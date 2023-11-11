雙11限3天！賣場「麝香葡萄246元」史上最低　青菜、雪花牛買1送1

雙11週末最後加碼！momo超取領甜點　foodpanda 生鮮折300

▲foodpanda最近雙11推出超殺折扣碼，每天中午11點及下午5點都有「免單折扣」的活動，不少人瘋搶，今（11）日加碼輸入指定優惠碼熊貓超市最多折300元。（圖/NOWnews資料照）
▲foodpanda最近雙11推出超殺折扣碼，每天中午11點及下午5點都有「免單折扣」的活動，不少人瘋搶，今（11）日加碼輸入指定優惠碼熊貓超市最多折300元。（圖/NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

雙11祭出最後超級加碼，Momo 今（11）天有滿額增，超商取貨加碼送甜點；博客來全站滿千8.8折，累計滿萬登記送千；foodpanda單單免費送持續到11/12之外，11月11日加碼熊貓超市指定分店，輸入優惠碼【今天雙十一】最高折抵 300 元。

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📍 foodpanda 

「限時單單免費送」活動剩今（11）、明（12）最後兩天，每天上午11點，美食外送輸入指定優惠碼滿250元現折250元，每天下午5點，生鮮雜貨及熊貓超市，滿349元現折349元。今天最後加碼，pandamart 熊貓超市指定分店，輸入優惠碼【今天雙十一】滿 649 元享 7.5 折，最高折抵 300 元，每人限用 1 次，兌完為止。


📍博客來

博客來在雙11在11/11-11/12兩天，購買全站商品，單筆訂單消費金額滿1000元時，結帳再享8.8折優惠折扣。滿2000元加贈2組100 E-Coupon。同時，選擇7-ELEVEN取貨，消費滿千限量登記送「CITY PRIMA中杯熱精品美式」。

▲博客來「雙11」有「11元夯品」，11／9有「MUJI無印良品館」不限金額8.5折。（圖／官方提供）
▲博客來在11/11-11/12兩天，購買全站商品，單筆訂單滿1000元時，結帳再享8.8折折扣。（圖／官方提供）
📍 momo 

momo重磅加碼一日限定「狂送11萬份美食好禮」六選一，凡11/10 20:00至11/11當日累積消費滿1,111元，即可於11/16 20:00登記拿好禮，包含麥當勞經蛋捲冰淇淋、迷客夏琥珀烏龍拿鐵中杯、頂呱呱甜甜包、全家法式千層蛋糕及三商美食兌換券或買A送B餐飲優惠券。此外，11/11當日「全家療癒美食三重送」凡單筆滿399元且選擇全家取件，即可登記送SAKImoto柚子胡椒湯麵(11/12 16:00開放登記)、滿1,000元送minimore法式檸檬塔(11/11 16:00開放登記)、滿1,111元送熱狗鐵隻組(11/12 16:00開放登記)。即日起11/15另有「7-ELEVEN加碼喝咖啡」滿1000元且選擇7-ELEVEN取貨，即享CITY CAFE太妃焦糖風味瑪奇朵。

▲全家便利商店除了最常見的藍綠相間的招牌之外，還有另外兩種配色。（圖/記者黃韻文攝）
▲11/11當日在momo購物單筆滿399元且選擇全家取件，即可登記送SAKImoto柚子胡椒湯麵。（圖/記者黃韻文攝）

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