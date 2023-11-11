嚴立婷沉痛！曝友人「12歲女兒如廁再也回不來」 警示文嚇壞爸媽
女星嚴立婷與球星張智峰結婚後，育有一對子女，經常在社群平台上分享育兒日常，廣受許多媽媽喜愛。不過，嚴立婷近日沉痛表示，友人的12歲女兒在國外上廁所之後就再也沒有回來，這讓她相當害怕，決定PO文提醒所有爸爸媽媽，也希望女孩最後能平安無事。
記者詹鎰睿／綜合報導
嚴立婷日前在臉書PO文，「今天聽好姐妹分享一個故事，下午聽完到現在，我的心情都還是有點複雜...」原來好姐妹朋友的朋友一家人出國旅遊，在餐廳用餐時，父母自然地放12歲的女孩獨自上廁所，怎料，過了一會兒才意識到女兒怎麼去那麼久，「誰都沒辦法預料這一去，居然就再也沒有回來了。」
這讓嚴立婷聽完後無比恐懼，「我開始自己腦補一切可怕的發生，常常在電影裡面看到令人髮指的人口販子，一個才12歲的少女，花樣年華才正要開始，她到底去哪了，或是她被誰帶去哪了，她正經歷著什麼，此刻的她到底有多麼害怕多麼無助，我真的真的真的不敢想像…她的父母該有多崩潰和自責啊。」
最後嚴立婷想藉由這篇文呼籲父母們，千萬不要讓孩子離開視線，警覺心多一點真的是必要的，而她也經常告誡自己的孩子，對任何陌生人都要保持警覺心，直呼：「好沉重的一個故事，從小覺得世界和平這個願望好敷衍，現在為人父母了才真正明白這個願望有多寶貴，希望這些可惡的惡魔都能消失在這個世界上，希望這個女孩能盡快找到回家的路。」
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