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嚴立婷沉痛！曝友人「12歲女兒如廁再也回不來」　警示文嚇壞爸媽

▲嚴立婷分享友人在國外放任12歲的女兒上廁所，卻再也沒有回來的故事，讓她相當沉痛，決定PO文警示所有父母們應保持警覺心。（圖／嚴立婷FB）
▲嚴立婷分享友人在國外放任12歲的女兒上廁所，卻再也沒有回來的故事，讓她相當沉痛，決定PO文警示所有父母們應保持警覺心。（圖／嚴立婷FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星嚴立婷與球星張智峰結婚後，育有一對子女，經常在社群平台上分享育兒日常，廣受許多媽媽喜愛。不過，嚴立婷近日沉痛表示，友人的12歲女兒在國外上廁所之後就再也沒有回來，這讓她相當害怕，決定PO文提醒所有爸爸媽媽，也希望女孩最後能平安無事。

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嚴立婷日前在臉書PO文，「今天聽好姐妹分享一個故事，下午聽完到現在，我的心情都還是有點複雜...」原來好姐妹朋友的朋友一家人出國旅遊，在餐廳用餐時，父母自然地放12歲的女孩獨自上廁所，怎料，過了一會兒才意識到女兒怎麼去那麼久，「誰都沒辦法預料這一去，居然就再也沒有回來了。」

▲嚴立婷育兒法超霸氣。（圖／記者陳明安攝影）
▲嚴立婷希望藉由貼文，呼籲爸爸媽媽，別讓孩子離開視線。（圖／記者陳明安攝影）
這讓嚴立婷聽完後無比恐懼，「我開始自己腦補一切可怕的發生，常常在電影裡面看到令人髮指的人口販子，一個才12歲的少女，花樣年華才正要開始，她到底去哪了，或是她被誰帶去哪了，她正經歷著什麼，此刻的她到底有多麼害怕多麼無助，我真的真的真的不敢想像…她的父母該有多崩潰和自責啊。」

最後嚴立婷想藉由這篇文呼籲父母們，千萬不要讓孩子離開視線，警覺心多一點真的是必要的，而她也經常告誡自己的孩子，對任何陌生人都要保持警覺心，直呼：「好沉重的一個故事，從小覺得世界和平這個願望好敷衍，現在為人父母了才真正明白這個願望有多寶貴，希望這些可惡的惡魔都能消失在這個世界上，希望這個女孩能盡快找到回家的路。」

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