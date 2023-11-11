雙11電商喊業績年增10%　實體百貨周慶不甘示弱！也搶11特惠商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
業者推出的雙11專區包括alexanderwang、Fendi Kids、Moncler Enfant Kids、Moschino baby，都可以以$11,111還$1,111價格購入。此外，BREEZEONLINE提供七大抽獎禮遇，其中包括寒舍艾麗酒店行政套房、LG CordZero™無線吸塵器、Molton Brown首次登台獨賣的聖誕倒數月曆。
台中大遠百迎接雙11買氣增溫，限時搶進優惠，11月11日全館專櫃商品祭出超甜價，化妝品專櫃品牌下殺5折起優惠，包含11月11日當日限定LANCOME 超未來肌因賦活露30ml+5mlx6 推薦價2,790元（原價6,200元）、MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕空氣粉餅+ULTRA HD超進化微晶蜜粉4g推薦價1800元（原價2,650元）。
ESTEE LAUDER 特潤超導全方位修護露50ml+15mlx3+7ml推薦價4,350元（原價9,804元）；此外當日還有草本24、哈根達斯、荷柏園指定商品雙11獨家活動。同時，即日起至11月20日遠百ONLINE狂歡購物節祭出百貨服飾（含化妝品/香氛/小家電）單筆5,000元贈500元電子十足抵用券，希望激發消費者買氣。
而遠東SOGO百貨台北店日前周年慶開跑，首日業績目標達13.2億，但不讓雙11電商專美於前，看準冷空氣報到，為消費者做好秋冬換季準備，強調現在周年慶入手比電商雙11檔期還划算。像是觀察到消費者針對乳霜、精華液等滋潤型的入冬換季護膚產品詢問度最高，推出LANCOME「超緊顏抗痕霜限定組」原價12650元，隱藏版下殺6折優惠價7560元等。復興館與忠孝館兩館化妝品、香氛指定樓層消費滿6000元送800元，吸引大批的女性消費者搶購。
隨著寒冷的氣息逼近，保暖禦寒衣物不可少，忠孝館祭出TOMMY HILFIGER Monogram羽絨外套原價16800元，特價15120元；敦化館推薦義大利頂級時尚品牌Loro Piana「GLYDE馬海毛混紡喀什米爾圓領針織毛衣」。還有許多寢具的選擇，像是柔軟的冬被、羊毛被等，在週慶期間首日業績成長就接近10%，業者持續看好這波買氣。