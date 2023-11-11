MLB／紅襪、洋基各取所需！將重啟Verdugo、Torres交易談判
隨著MLB自由市場開啟，波士頓紅襪與紐約洋基兩支「世仇球隊」也在近日重啟Alex Verdugo與Gleyber Torres的交易談判，根據《WEEI》Rob Bradford透露，「紅襪內部一直有興趣得到Gleyber Torres，將在休賽期與洋基再次展開商討。」
記者張志宇/綜合報導
Gleyber Torres本季為洋基出賽158場，打擊率繳出0.273、25轟、68分打點的成績，本季將是Torres薪資仲裁的最後一年，早在季中紅襪就像洋基展開交易討論，當時洋基提起以Alex Verdugo為首的交易包作為談判基礎，但最終交易案胎死腹中並沒有成功，此外這筆交易案在當時美媒則認為是各取所需，紅襪想找到長期穩定的內野手，洋基則是想找個能穩定出賽的年輕外野手，但紅襪勢必得在交易案中給出更多籌碼，才能促使交易案成行。
本季滿27歲的Alex Verdugo共出賽140場（近3季新低），繳出144安、包括13發全壘打，繳出54分打點，根據美媒《BOSTON.com》表示，紅襪總管Craig Breslow並沒有很積極在續留Alex Verdugo，且有意聆聽市場報價再來做出決定。
對於得到Gleyber Torres，有可能會放棄Alex Verdugo，紅襪總管Craig Breslow更直言，「我無法對任何人承諾太多事，但我必須考慮每次與各球隊總管的對話，只要是任何互動我都會謹慎考慮，我不想錯過能使球隊變好的機會，我們將拭目以待。」
紅襪與洋基自2000年後僅出現3次交易，最近一次就發生在今年5月21日，洋基用小聯盟右投Diego Hernandez向紅襪換來外野手Greg Allen。
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