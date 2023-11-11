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徐媽媽質疑《此時此刻》沒有女兒　小S：她看成《牛車來去》

記者楊穎軒／綜合報導

46歲小S（徐熙娣）出道29年人氣不墜，近來睽違19年主演Netflix影集《此時此刻》，與小6歲金鐘戲王吳慷仁在單元「說好的輕井澤」激情演出，昨（10）日該劇上線，小S透露徐媽（黃春梅）一連問兩次沒有看到女兒出場，母女雞同鴨講半天才真相大白，原來徐媽看成鄉土劇《牛車來去》，小S無言嘆：「可以喝一杯吧？」

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▲小S（左）因為對手是吳慷仁，點頭接演《此時此刻》。（圖／記者陳明安攝）
▲小S（前）因為對手是吳慷仁，點頭接演《此時此刻》。（圖／記者陳明安攝）
▲徐媽問《此時此刻》沒有女兒，小S得知真相無言以對。（圖／翻攝自小S臉書）
▲徐媽問《此時此刻》沒有女兒，小S得知真相無言以對。（圖／翻攝自小S臉書）
昨天下午《此時此刻》首播，小S晚間在粉專放上一張眼神死的自拍照，指徐媽連打2次電話問她：「寶貝～我怎麼都看不到妳啊？我1、2集都看了沒有妳啊？」小S回覆：「我是第七集！」沒多久徐媽又打來說：「沒有妳啊？」後來她接到徐媽傳的簡訊，「寶貝，不好意思，我看的是牛車來去，哈哈哈哈！」

▲小S徐熙娣相隔十年接演台劇《此時此刻》。（圖／Netflix）
▲▼小S和吳慷仁（下圖左）在《此時此刻》上演不倫戀。（圖／Netflix提供）
▲▼小S和吳慷仁在《此時此刻》上演不倫戀。（圖／Netflix提供）
對於徐媽要鎖定《此時此刻》卻看安心亞、蔡昌憲演的《牛車來去》，小S寫下：「無語～可以喝一杯吧？」貼文發布後，超過5萬人按讚，Netflix小編虧：「梅說好的輕井澤。」小S問：「有幫助70歲以上找到女兒演什麼戲的機制嗎？」製作人修杰楷說：「這是高級幽默耶！」小S回：「我白眼都快下不來了！」

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