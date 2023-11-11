馬英九、韓國瑜籲藍白合比全民調 柯文哲：雙方幕僚應該開始作業
藍白合持續陷入僵局，前總統馬英九贊成以全民調方式決定在野正、副總統候選人，前高雄市長韓國瑜昨日也在臉書發文支持全民調。民眾黨總統參選人柯文哲則表示，只要國民黨與總統候選人侯友宜願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」。柯文哲今（11）日表示，雙方的幕僚應該會開始作業。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午前往嘉義市嘉邑城隍廟參拜，聯訪時媒體詢問馬英九表態要挺全民調，韓國瑜也跟進支持，是不是如果雙方都願意以全民調方式整合的話，就可以立即恢復政黨協商？柯文哲表示，他可以理解馬英九對台灣的關心，馬英九的邏輯應該也是說，如何在2024總統大選當中找出最強的勝選組合，所以他才會提出這個呼籲，希望透過這個機制可以找出勝選機率最高的組合，所以雙方的幕僚應該會開始作業。
媒體詢問，不過國民黨仍然堅持要納入政黨支持度的德國制全民調，似乎跟馬英九、韓國瑜是不同調，那如果是德國制全民調的話，這邊能夠接受討論嗎？柯文哲表示，之前國民黨提出來很多次了，不過老實講，目前在台灣政壇上也沒有用過這個制度，至少在這20年來，應該還是照馬英九的呼籲去做會比較快。
媒體問，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介表示，國民黨只會等到19號，柯這邊有期限嗎？柯文哲說，因為20號就登記了，怎麼拖也沒辦法拖過19號。
媒體問，藍白合的近期狀況，因為小雞好像都還滿焦慮的？柯文哲說，離選舉還有60天，不要緊張。