▲國人最新十大癌症排名曝！肺癌擠下15年冠軍大腸癌　胰臟癌殺進前10名

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癌症發生人數首度下降 110年國人十大癌症排名曝根據最新衛福部110年癌症登記報告顯示，110年新發生癌症人數為12萬1,762人，較109年減少217人，是近年來首度下降，而全癌症的標準化發生率為每10萬人口306.5人，也較109年下降4.8人。不過國健署表示，未來是否會持續下降，仍需長期觀察趨勢變化。
另外，若將各癌症的標準化發生率分別來看，110年大腸癌、肝癌、口腔癌、胃癌、甲狀腺癌、皮膚癌、子宮頸癌及食道癌發生率確實有下降，但是乳癌、肺癌、攝護腺癌及子宮體癌發生率則為上升。
而110年國人十大癌症排名，以十大癌症發生人數（男女合計）做排序，依序為：
- 肺癌（16,880人，發生率39.7／105）
- 大腸癌（16,238人，發生率38.4／105）
- 女性乳癌（15,448人，發生率82.5／105）
- 肝癌（10,775人，發生率25.0／105）
- 口腔癌（8,211人，發生率21.6／105）
- 攝護腺癌（7,481人，發生率35.3／105）
- 甲狀腺癌（4,626人 發生率14.7／105）
- 胃癌（4,060人，發生率9.3／105）
- 皮膚癌（3,954人，發生率8.7／105）
- 胰臟癌（3,190人，發生率7.4／105）
新發生數多在「這族群」 70－79歲人數增加最明顯若以年齡來看，癌症新發生人數多集中於50歲以上的族群，占8成3，而癌症發生人數增加則以70－79歲較明顯，減少以50－69歲較明顯。全癌症發生年齡中位數為64歲，與109年相同。
而各主要癌症發生年齡中位數，除了女性乳癌及肝癌延後1歲外，其餘皆與109年相同。不過，口腔癌（59歲）、乳癌（57歲）、甲狀腺癌（50歲）的癌症發生年齡中位數，較全癌症年齡中位數（64歲）早。
男、女十大癌症排名曝 差異最大為口腔癌、食道癌若以性別來看的話，男性110年新發癌症人數為6萬3,723人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口330.8人，較109年減少5.4人，而110年男性十大癌症發生率排序與109年序位相同，大腸癌蟬聯12年男性十大癌症首位寶座，其餘依序為：
- 大腸癌（9,297人，發生率47.1／105）
- 肺、支氣管及氣管癌（8,961人，發生率44.5／105）
- 口腔癌含口咽、下咽癌（7,387人，發生率40.4／105）
- 肝及肝內膽管癌（7,448人，發生率37.6／105）
- 攝護腺癌（7,481人，發生率35.3／105）
- 食道癌（2,614人，發生率13.7／105）
- 胃癌（2,413人，發生率11.8／105）
- 皮膚癌（2,127人，發生率10.3／105）
- 白血病（1,588人，發生率10.0／105）
- 非何杰金氏淋巴瘤（1,727人，發生率9.4／105）
- 乳癌（15,448人，82.5／105）
- 肺癌（7,919人，36.0／105）
- 大腸癌（6,941人，30.7／105）
- 甲狀腺癌（3,497人，22.1／105）
- 子宮體癌（3,181人，17.0／105）
- 肝及肝內膽管癌（3,327人，13.6／105）
- 卵巢癌（1,793人，10.2／105）
- 皮膚癌（1,793人，7.3／105）
- 胃癌（1,647人，7.2／105）
- 非何杰金氏淋巴瘤（1,438人，7.1／105）
國健署署長吳昭軍表示，雖然110年與109年比較下，整體癌症人數有下降，但未來是否為下降趨勢還不一定，受到COVID-19疫情影響癌症篩檢要下降的情形，但現在已經恢復，提醒民眾衛福部提供5癌篩檢服務，若符合資格應盡早前往篩檢，才能及早發現、及早治療，降低風險、死亡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59875
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